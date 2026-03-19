Trop peu de parents le savent : ils peuvent se faire rembourser une partie de la cantine par les impôts

Les impôts remboursent chaque année ces frais aux parents.

L'heure de remplir sa déclaration d'impôts approche. Si le prélèvement à la source a facilité la tâche, certaines cases du fameux formulaire en ligne posent encore chaque année de nombreuses questions. Pour les parents, les frais de garde demandent ainsi un peu d'attention. Cela vaut le coup de s'y pencher, le crédit d'impôt pour frais de garde peut atteindre 1 750 euros par enfant.

Encore faut-il bien savoir les déclarer. L'an dernier, Linternaute.com vous avait déniché une petite subtilité des impôts très souvent ignorée par les parents : la possibilité de déduire une partie des frais de cantine scolaire ! Un parent d'élève nous avait signalé cette petite particularité. Un an plus tard, on a voulu vérifier si c'était toujours le cas.

Bonne nouvelle, malgré les différents projets de budget 2026 et les pistes d'économies, Bercy n'est pas revenu sur cette niche méconnue. Lorsqu'ils payent la cantine chaque mois, les parents n'imaginent pas qu'elle contient deux dépenses distinctes, le repas proprement dit et le temps d'encadrement de l'enfant pendant la pause de midi.

Visiblement assailli de questions sur le sujet l'an denier, les impôts ont d'ailleurs précisé ce point en 2026 : "Les frais de cantine scolaire en tant que tels n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt car il s'agit d'une dépense courante. En revanche, le coût d'encadrement durant le temps périscolaire de l'enfant âgé de moins de 6 ans ouvre droit au crédit d'impôt car il est assimilé à des frais de garde à l'extérieur du domicile".

A combien cela se monte-t-il ? Pas à quelques euros si l'on en croit la mairie de Metz. Celle-ci facilite la tâche aux parents en leur envoyant chaque année dans leur espace personnel le détail de la facture. On a ainsi pu constater que les frais déductibles pouvaient atteindre plus de 400 euros pour l'année civile 2025.

Ce cas portait sur un enfant de 5 ans déjeunant chaque jour de la semaine à la cantine. Sur le document fourni aux parents que nous nous sommes procurés, la mairie de Metz précise cette année : "Les montants indiqués ne tiennent compte que de la part relative à l'encadrement soit 45,76% des sommes facturées. Ce document servira d'attestation à joindre à votre déclaration d'impôts sur le revenu". Avec de tels frais, ce sont donc 200 euros qui pourront être obtenus en crédit d'impôt (50% de la somme déclarée de 400 euros). Un joli bonus !

Pour les déclarer en bonne et due forme, le plus simple est de contacter votre commune. Certaines mairies fournissent automatiquement une attestation fiscale, d'autres ne le font que sur demande. Une fois le justificatif en main, la déclaration s'effectue lors du remplissage en ligne, à l'étape 3. Les montants sont à reporter dans les cases 7GA, 7GB ou 7GC pour les enfants à charge exclusive, ou 7GE, 7GF, 7GG pour les enfants en garde alternée. Attention, seuls les enfants de moins de 6 ans en 2025 sont concernés par cette niche fiscale.