"Je touche 1800 euros de retraite par mois, voici combien je vais payer d'impôts en 2026"

Que vous soyez célibataire ou marié, le montant des impôts ne sera évidemment pas le même selon votre situation. Voici deux cas de figures.

Combien allez-vous payer d'impôts cette année ? La campagne de déclaration de revenus 2026 approche et il va bien falloir se pencher sur le fameux formulaire en ligne. Etudiant, salarié ou retraité, avec ou sans enfant à charge, les montants varient forcément en fonction de vos revenus et de votre situation personnelle.

La question des impôts sur les retraites reste une préoccupation majeure pour les millions de Français qui ont quitté la vie active. Pour vous aider à avoir une première estimation, nous avons pris le cas de la pension médiane. Elle s'établit autour de 1800 euros nets par mois, en additionnant la pension de base versée par la CNAV ou la Carsat et la pension complémentaire, par exemple l'Agirc-Arrco pour une grande partie des salariés du privé.

Prenons ainsi l'exemple d'un retraité touchant 1100 euros de pension de base et 700 euros de complémentaire. L'année 2025 a été marquée par une évolution contrastée de ces deux composantes. Si la pension de base a bénéficié d'une revalorisation de 2,2% dès le mois de février, représentant une augmentation de 24 euros mensuels, la retraite complémentaire est restée figée. Cette situation inhabituelle s'explique par l'absence d'accord entre les partenaires sociaux et le patronat concernant la gestion de l'Agirc-Arrco, privant ainsi les retraités de l'augmentation traditionnellement appliquée en fin d'année.

Le calcul de l'impôt sur ces revenus de retraite suit les mêmes règles que pour les autres revenus, avec toutefois quelques spécificités liées à l'âge des contribuables. Les retraités de plus de 65 ans bénéficient notamment d'abattements supplémentaires sous certaines conditions de revenus. La déclaration fiscale reste relativement simple pour ceux qui n'ont pas recours à des réductions ou crédits d'impôts particuliers : il suffit de reporter le montant total des pensions perçues dans la case dédiée aux retraites et rentes.

Pour comprendre concrètement l'impact fiscal, Linternaute.com a fait les calculs à partir de cette retraite médiane. Prenons un célibataire de plus de 65 ans percevant 1800 euros nets mensuels. En janvier 2025, il a touché 1100 euros de la CNAV puis 700 euros de l'Agirc-Arrco. À partir de février, il a bénéficié de la hausse de la pension de base de 2,2%, soit 24 euros de plus. Sa pension a donc grimpé à 1824 euros pour le reste de l'année. Sur l'ensemble de l'année 2025, il aura perçu 21 864 euros de revenus imposables. "En déclarant 21 864 euros de revenus dans la colonne retraites et rentes, le simulateur d'impôt donne le verdict suivant : "MONTANT RESTANT À PAYER AU TITRE DE L'ANNÉE 2025 : 168 euros."

La situation change radicalement pour un couple marié dont chaque membre perçoit la même retraite. Pour un couple marié, également âgé de plus de 65 ans, dont les deux membres gagnent tous les deux autour de 1800 euros, comme notre célibataire, la donne ne sera pas la même. En entrant dans les deux cases des revenus de la déclaration mutuelle : 21 864 euros pour chaque, le simulateur donne alors le résultat suivant : "MONTANT RESTANT À PAYER AU TITRE DE L'ANNÉE 2025 : 1098 euros". Vous voilà fixé !