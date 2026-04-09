Impôts : 10 millions de Français vont recevoir une très bonne nouvelle

La période des impôts approche avec son lot de paperasse. Mais Bercy réserve une bonne nouvelle à 10 millions de Français...

Il va bien falloir s'y coller, l'arrivée du printemps s'accompagne chaque année d'un rituel incontournable pour les contribuables français : la déclaration de revenus. Et si pour certains la tache s'annonce pénible, longue et pleine de vérifications et de paperasses, pour d'autres, ce sera au contraire un bon cru ! Plus de 10 millions de Français ont profité de cet avantage l'année dernière selon Bercy et il devrait en être de même cette année. Fini le long remplissage des cases, place à une simple vérification...

Depuis 2020, l'administration fiscale a mis en place un dispositif qui simplifie considérablement la démarche. Il permet aux foyers éligibles de valider leur déclaration par une simple vérification des éléments détenus par la Direction générale des Finances publiques, la Dgfip.

Mais qui est éligible cette année ? Plusieurs conditions doivent être réunies. Les contribuables doivent avoir été "taxés en 2025 sur les revenus 2024 uniquement sur des catégories de revenus pré-remplissables", indique l'administration fiscale. Cela inclut principalement les salaires et pensions, à l'exclusion des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Par ailleurs, aucun changement significatif dans la situation personnelle ne doit avoir été signalé : déménagement, mariage, pacs, divorce ou décès dans le foyer fiscal excluent automatiquement l'accès à cette procédure simplifiée. Dans tous ces cas, il faudra bien remplir le formulaire cases après cases.

Comment savoir si vous êtes concerné ? Bercy a déjà donné la réponse, à partir du 9 avril 2026, "les usagers éligibles à la déclaration automatique disposent directement dans leur espace Finances publiques sur impots.gouv.fr d'un document retraçant l'ensemble des informations connues de l'administration concernant leurs revenus et charges de 2025 ainsi que leur adresse".

Un mail ou un courrier postal leur sera envoyé. "S'ils ont opté pour ne plus recevoir la déclaration de revenus au format papier ou s'ils ont déclaré leurs revenus en ligne en 2025, ils recevront un mail leur annonçant la mise à disposition de ce document dans leur espace Finances publiques. À défaut, ils recevront par courrier postal, courant avril 2026, leur déclaration de revenus automatique", précise Bercy. Dans ce dernier cas, et si les montants indiqués sont les bons, les contribuables n'auront même pas besoin de renvoyer par courrier leur déclaration. Pour ceux qui le font en ligne, un simple clic de confirmation suffira.

A l'inverse, certains contribuables vont recevoir une mauvaise nouvelle. "Les usagers qui étaient éligibles à la déclaration automatique en 2025 mais qui ne le sont plus en 2026 seront spécifiquement informés qu'ils doivent déposer cette année une déclaration de revenus", prévient le site des impôts. Ils recevront alors une notification par mail mi-avril les informant qu'ils devront cette fois bien tout remplir !