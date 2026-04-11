"Vérifiez bien que..." : pourquoi tous ces Français n'arrivent plus à se connecter sur le site des impôts

La campagne des impôts sur le revenu comprend une nouveauté qui pourrait bloquer l'accès de certains contribuables au site impots.gouv.fr. Et ça pourrait leur coûter cher !

La campagne de déclaration de revenus a débuté. Parmi les nouveautés cette année, un changement technique pourrait piéger plus d'un contribuable. Depuis l'été dernier, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a mis en place un nouveau système de sécurité pour protéger l'accès aux espaces personnels sur impots.gouv.fr. Cette protection supplémentaire contre les fraudes pourrait paradoxalement créer une complication inattendue.

Le principe de cette nouvelle sécurité repose ainsi sur une double authentification, similaire à celle utilisée par les banques en ligne. Après avoir saisi votre numéro fiscal et votre mot de passe habituels, un code de sécurité à usage unique vous est désormais automatiquement envoyé par mail. Ce code doit être renseigné sur l'écran d'authentification pour accéder à votre compte fiscal. Sans ce code, il sera impossible d'accéder à votre déclaration en ligne !

Les impôts s'attendent d'ailleurs à rencontrer quelques cas problématiques. Pourquoi ? Tout simplement car se connecter sur le site des impôts ne demandait jusque là que de renseigner son numéro fiscal et son mot de passe. Pas besoin de code envoyé par mail ! Alors, que faire ?

La DGFiP insiste désormais sur un point crucial : "Vérifiez bien que votre adresse électronique est valide et bien à jour !" Certains Français ont peut-être renseigné dans leur espace personnel des impôts une adresse mail obsolète. Ancien fournisseur d'accès abandonné, adresse mail au mot de passe oublié ou pire une adresse professionnelle d'un employeur quitté depuis et à laquelle ils n'ont plus accès... Les raisons sont nombreuses.

Ces contribuables n'avaient jusque-là pas besoin de renseigner ce mail. Ils risquent donc de découvrir le problème au pire moment possible : lors de leur tentative de connexion pour déclarer leurs revenus. Sans accès à la boite mail donnée aux impôts sur leur page de profil personnel, impossible de recevoir le précieux et indispensable code de sécurité.

Les conséquences d'un tel blocage peuvent être particulièrement problématiques pour ceux qui ont l'habitude de s'y prendre au dernier moment. Selon la DGFiP, "en cas de blocage, vous devez attendre environ une semaine pour recevoir un courrier contenant un code de déblocage à 6 chiffres". Une semaine qui peut sembler une éternité quand les dates limites de déclaration approchent, fixées entre le 21 mai et le 4 juin selon les zones géographiques.

Si le courrier n'arrive pas dans les 10 jours, il faudra contacter par téléphone le 0 809 401 401 pour vérifier que les coordonnées postales sont correctes. Et si le courrier ne parvient toujours pas au contribuable, il devra se déplacer physiquement au guichet d'un service des impôts des particuliers, muni d'une pièce d'identité, pour obtenir le code de déblocage. Une démarche chronophage qui pourrait facilement faire manquer la date limite de déclaration, avec à la clé des pénalités de retard ! Plus que jamais, mieux vaut donc anticiper et vérifier dès maintenant que vous avez bien accès à votre compte en ligne sur le site des impôts.