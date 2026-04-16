150 euros d'amende minimum si vous oubliez de le remplir : attention à ce nouveau document sur la déclaration d'impôts

Une nouvelle obligation fiscale peut coûter au minimum 150 euros en cas d'oubli lors de la déclaration d'impôts.

Peu de contribuables l'ont encore remarqué mais une nouvelle obligation a fait son apparition lors de la saisie de la déclaration de revenus. Elle fait même désormais l'objet d'une sanction, comme détaillé par la Direction générale des finances publiques, la Dgfip, lors de la présentation de la campagne déclarative 2026.

La sanction prend la forme d'une amende dont le montant est fixé : au moins 150 euros pour les contribuables qui oublieraient de remplir ce nouveau document. Mais attention, elle peut être bien plus élevée en fonction de votre adresse ! C'est même écrit noir sur blanc dans la loi de finances 2026. "La sanction se traduit par une majoration de 10 % du montant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes annexes dû (portée à 40 % en cas de manquement délibéré). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 150 €", précise ainsi l'article 126.

Cette sanction vise spécifiquement les occupants de résidences secondaires dont ils ne sont pas propriétaires. La pénalité peut s'avérer particulièrement lourde dans les communes touristiques ou les grandes métropoles, où les municipalités ont souvent voté des majorations importantes de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans ces zones, la sanction de 10 % peut rapidement dépasser plusieurs centaines d'euros, et atteindre des montants conséquents en cas de manquement considéré comme délibéré, avec une majoration portée à 40 % !

Qui est vraiment concerné ? Tous les contribuables qui louent ou occupent une résidence secondaire sans en être propriétaires. Cela peut donc être les personnes qui louent un appartement à la montagne ou à la mer sur une longue durée, utilisé comme résidence secondaire, mais également de tous ceux qui occupent régulièrement un logement secondaire. Les locations touristiques ponctuelles de quelques jours ou semaines, par exemple via des plateformes comme Airbnb ou Abritel ou de particulier à particulier, ne sont pas concernées par ce dispositif.

Après la déclaration d'occupation mise en place depuis 2023 pour les propriétaires de biens immobiliers, l'administration fiscale cherche ainsi à mieux identifier qui occupe quoi sur le territoire, notamment pour déterminer avec précision les logements soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette année, le dispositif et l'obligation de déclaration qui va avec est donc étendu aux occupants non-propriétaires, créant un double niveau de contrôle fiscal.

Pour se conformer à cette obligation et éviter l'amende, les contribuables concernés doivent effectuer leur déclaration directement lors du parcours de déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr. La démarche s'effectue dans une section spécifique souvent négligée du formulaire, intitulée "obligations particulières" et renseignez les informations relatives à votre résidence secondaire dans la "déclaration d'occupation de vos biens immobiliers".

Si vous passez par l'application mobile impots.gouv, tout se passe dans la page "Situation". Il faut alors activer le bouton dans la rubrique "Obligations particulières" puis "Location d'une résidence secondaire" pour renseigner sa situation d'occupant non-propriétaire au 1er janvier 2025. Mieux vaut donc ne pas oublier d'y jeter un oeil...