Tous ces Français sont imposables mais ne paieront rien cette année : les impôts ont confirmé cette règle méconnue

Cela permet à des milliers de contribuables imposables de ne finalement rien payer au fisc.

C'est une des (nombreuses) subtilités du système fiscal français. Il en regorge au point que même les contribuables les plus attentifs ignorent certaines de ses règles. Parmi ces mécanismes méconnus, figure "le seuil de mise en recouvrement". Il profite pourtant chaque année à de nombreux foyers français. Chaque année, certains découvrent ainsi avec surprise qu'être imposable ne signifie pas nécessairement devoir payer une somme au fisc !

Si ce seuil existe, c'est avant tout pour des règles administratives. Bercy considère ainsi qu'en dessous d'un certain montant, le coût de traitement et de recouvrement de l'impôt devient disproportionné par rapport à la somme collectée. Cela permet donc à l'Etat d'éviter d'engager des frais administratifs supérieurs aux recettes attendues.

Qui peut en bénéficier ? Sachez tout d'abord que ce dispositif s'applique de manière automatique, sans aucune démarche de la part du contribuable. Lorsque le calcul de l'impôt sur le revenu aboutit à un montant inférieur au seuil fixé, l'administration fiscale renonce simplement à émettre un avis d'imposition. Le contribuable reste techniquement imposable (il n'est pas exonéré d'impôt administrativement parlant) mais bénéficie d'une dispense de paiement. Cette nuance peut avoir son importance pour certaines démarches administratives où la distinction entre non-imposable et imposable peut faire une différence.

La mesure concerne principalement les foyers aux revenus modestes qui, après application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et des différents mécanismes correcteurs comme la décote, se retrouvent avec un impôt théorique de quelques dizaines d'euros. Les retraités aux pensions modestes, les salariés à temps partiel ou les travailleurs indépendants aux revenus fluctuants figurent souvent parmi les bénéficiaires de cette disposition.

Pour l'année 2026, concernant les revenus de 2025, le seuil de mise en recouvrement est maintenu à 61 euros. Cela signifie que si le montant final de votre impôt sur le revenu est inférieur ou égal à 61 euros, vous n'aurez en réalité rien à payer ! Une exception importante existe : "Si un crédit d'impôt a été imputé sur l'impôt sur le revenu, la mise en recouvrement est effectuée lorsque l'impôt dû est égal ou supérieur à 12€". Les contribuables bénéficiant de crédits d'impôt voient le seuil abaissé à seulement 12 euros. L'État doit dans ce cas procéder à des remboursements de crédit d'impôts ce qui lance un traitement administratif systématique. Même pour de faibles montants au final, l'Etat engage donc de toute façon des démarches.

Les revenus imposables pour ne pas dépasser les 61 euros d'impôts sont connus. Un célibataire sans enfant peut ainsi percevoir jusqu'à 17 596 euros de revenu net imposable sans rien payer. Un couple marié sans enfant bénéficie de ce dispositif jusqu'à 32 869 euros de revenu net imposable. Pour un couple avec un enfant (2,5 parts), le seuil monte à 38 669 euros, et avec deux enfants (3 parts), il atteint 44 469 euros. Les familles nombreuses sont également concernées. Par exemple, un couple avec trois enfants (4 parts) ne paiera rien jusqu'à 56 069 euros de revenu net imposable.