Les impôts ont mis en ligne ces documents, il faut absolument les télécharger avant de faire sa déclaration de revenus

Ces documents méconnus sont très pratiques pour remplir sa déclaration de revenus.

La période déclarative est ouverte depuis le 9 avril 2026 et des millions de Français s'apprêtent à remplir leur déclaration de revenus. Mais entre les nouvelles cases à cocher, les changements éventuels de situation familiale et les multiples dispositifs fiscaux à scruter pour essayer de faire baisser la note, l'exercice peut rapidement devenir un casse-tête.

Oui, les conseils sont nombreux en ligne mais beaucoup de Français ignorent que les impôts fournissent eux-mêmes chaque année plusieurs documents explicatifs. Il faut dire que le fisc ne communique pas beaucoup dessus.

Pire, la campagne déclarative 2026 s'est ouverte sans qu'un précieux document ait été publié ! On l'a finalement déniché en ligne le mercredi 15 avril 2026, noyé dans les méandres du site impots.gouv.fr.

Ce document, c'est le Cerfa 2042-5477 actualisé pour sa version 2026. Il est sobrement intitulé "REMPLIR LA DÉCLARATION DE REVENUS 2025". Ce guide méconnu comprend 40 pages. Pour les contribuables encore éligibles à la déclaration papier, le formulaire est également disponible dans la deuxième partie du document.

Il détaille méthodiquement chaque section de la déclaration. Tout commence par les obligations déclaratives et le prélèvement à la source, puis guide le contribuable à travers les différentes rubriques : traitements et salaires, pensions et retraites, revenus mobiliers, plus-values, revenus fonciers et revenus des professions non salariées. Peut-être y trouverez-vous une niche méconnue qui vous concerne, un abattement fiscal auquel vous ne pensiez pas avoir droit ou au contraire un piège à éviter. Linternaute.com vous le fournit directement en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Télécharger le document Cerfa "REMPLIR LA DECLARATION DE REVENUS 2025"

La partie sur les charges déductibles mérite une attention particulière. Le guide détaille la CSG déductible, les pensions alimentaires versées, l'épargne retraite et diverses autres déductions auxquelles de nombreux contribuables pourraient prétendre sans le savoir. Les réductions et crédits d'impôt occupent également une place importante : services à la personne, dons, frais de scolarité, frais de garde d'enfants, dépenses d'accueil des personnes dépendantes, système de charge pour véhicules électriques ou encore investissements immobiliers.

Télécharger "la brochure pratique 2026" des impôts

Un second document encore plus exhaustif existe : la "Déclaration des revenus 2025 Brochure pratique 2026", un pavé de 442 pages qui approfondit chaque dispositif fiscal. Le guide inclut même le barème kilométrique officiel et rappelle le calendrier des avis d'imposition selon que vous bénéficiez d'un remboursement ou avez un montant à payer. Bref, une mine d'or à conserver précieusement et à consulter au moment de remplir sa déclaration de revenus...