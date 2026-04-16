Impôts : comment télécharger le document Cerfa 2042 5477, indispensable pour de nombreux Français ?

Les impôts ont enfin mis en ligne cette semaine le formulaire Cerfa 2042 version 2026. Ce guide méconnu détaille chaque section de la déclaration de revenus.

Au moment de remplir votre déclaration de revenus, des outils précieux peuvent vous aider et vous accompagner pour cocher les fameuses cases de la déclaration. Le site impots.gouv.fr regorge de ressources, mais force est de constater qu'il n'est parfois pas facile de s'y retrouver. Et encore faut-il dénicher les documents dans les bonnes versions 2026 !

Cette année encore, la campagne déclarative 2026 a débuté sans que certains documents essentiels soient immédiatement visibles. Il aura fallu attendre près d'une semaine entre le 9 et le 15 avril 2026 pour qu'un document particulièrement utile soit enfin accessible.

Ce document, c'est le formulaire Cerfa 2042 5477 dans sa version 2026. Il constitue la base de la déclaration de revenus annuelle. Il s'agit ni plus ni moins de l'ancienne version papier de la déclaration de revenus. Or, si la déclaration en ligne est devenue la norme obligatoire, avec des pénalités possibles pour ceux qui persistent avec le papier, des exceptions demeurent.

Les primo-déclarants sans identifiants, les personnes dont la résidence principale ne dispose pas de connexion Internet, ou encore certaines personnes âgées nécessitant une assistance particulière peuvent conserver le droit d'utiliser la version papier. Ce document concerne donc encore potentiellement des milliers de Français.

Télécharger le document Cerfa "REMPLIR LA DECLARATION DE REVENUS 2025"

Le document publié le 15 avril 2026 est le "Cerfa 2042-5477 actualisé pour sa version 2026", sobrement intitulé "REMPLIR LA DÉCLARATION DE REVENUS 2025". Ce guide de 40 pages représente en plus une véritable mine d'informations pour les contribuables. Il commence par les obligations déclaratives et le prélèvement à la source, avant de guider le contribuable à travers les différentes rubriques : traitements et salaires, pensions et retraites, revenus mobiliers, plus-values, revenus fonciers et revenus des professions non salariées.

Pour les contribuables encore éligibles à la déclaration papier, le formulaire complet est disponible dans la deuxième partie du document, permettant ainsi de disposer à la fois du guide explicatif et du support de déclaration dans un seul fichier. Vous pouvez le télécharger directement en utilisant le bouton rouge présente plus haut dans la page.