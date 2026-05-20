Jusqu'à 21 622 euros en trop : de nombreux parents font cette erreur avec les impôts

De nombreux parents oublient de vérifier cette exonération fiscale.

Chaque année, au moment de remplir leur déclaration de revenus, des parents passent à côté d'une opportunité de réduire le montant de leurs impôts. Le coupable ? Une méconnaissance des règles d'exonération qui s'appliquent aux revenus de leurs enfants. Car si des crédits d'impôts sont appliqués aux frais pour les plus petits (les frais de garde), les plus grands peuvent aussi bénéficier de certains aménagements !

Votre enfant, encore rattaché à votre foyer fiscal, a eu un job d'été ou un job étudiant l'année dernière ? Il suit une formation en apprentissage ? Vous êtes alors concerné par ces dispositifs.

Premier point, oui, vous devez bien déclarer scrupuleusement les revenus de votre enfant. Mais c'est là que se cache le piège ! De nombreux parents déclarent l'intégralité des sommes alors que la loi prévoit des exonérations substantielles. Cette erreur, commise de bonne foi, peut leur coûter cher.

Beaucoup l'ignorent mais l'administration fiscale a mis en place des dispositifs particulièrement avantageux pour les familles. Ces mesures visent à encourager l'emploi des jeunes sans pénaliser financièrement les familles.

Pour les parents d'un apprenti, l'exonération atteint même des montants impressionnants. "Si votre enfant était apprenti en 2025, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique, et qu'il a perçu des revenus liés à ce contrat d'apprentissage, ces salaires sont exonérés jusqu'à 21 622 euros", précise la Direction générale des finances publiques, la Dgfip. Concrètement, si votre enfant apprenti a gagné 22 000 euros sur l'année, vous ne devez donc déclarer que 378 euros (22 000 - 21 622). La différence sur votre impôt final peut représenter une belle économie.

Les jobs d'été et petits boulots étudiants bénéficient également d'un régime favorable, mais avec des conditions différentes. L'étudiant doit avoir 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition. L'exonération s'élève alors à trois fois le montant mensuel du SMIC, soit 5 405 euros pour les revenus perçus en 2025. Au-delà de ce plafond, seul le surplus doit être déclaré dans les cases des revenus. Un étudiant peut même cumuler cette exonération avec celle des gratifications de stage, plafonnée au montant annuel du SMIC.

Pour en bénéficier, vous devez donc vérifier si les employeurs de vos enfants ont déjà transmis au fisc les montants et s'ils apparaissent dans votre déclaration. Dans ce cas, il vous suffit de vérifier et corriger les montants indiqués en tenant compte des éxonérations. Une case sera alors à cocher, soit "apprenti/stagiaire", soit "étudiant".

Attention toutefois, ces avantages fiscaux ne concernent pas les contrats de professionnalisation. Dans tous les cas, conservez les justificatifs (contrat d'apprentissage et bulletins de salaire) pour pouvoir répondre à d'éventuelles demandes de l'administration fiscale.