Le site des impôts a bien été piraté, un mail envoyé par Bercy aux contribuables qui en ont été victimes ?

Bercy confirme ce jeudi 13 août une intrusion sur "le système d'information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP)" et assure que le fisc préviendra les victimes.

Le site des impôts a bien été piraté et des données dérobées, confirme Bercy ce jeudi 13 août. "Mercredi 12 août 2026, un acteur malveillant a revendiqué un accès illégitime au système d'information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), intervenu fin juin 2026, après une usurpation d'identité, explique le ministère des Finances. "Les premières investigations confirment que cet accès, qui avait été coupé fin juin dans le cadre du contrôle opéré, a néanmoins permis la consultation et l'extraction de données concernant des particuliers et des professionnels."

Quelles données ont été volées ?

Quelles données ont bien été dérobées et pourraient circuler illégalement sur le web et le dark web ? Bercy n'en dit rien pour le moment. "A la suite de cette revendication, la DGFiP a immédiatement mis en œuvre de nouvelles mesures de restriction permettant d'y mettre fin et de prévenir de nouveaux accès illégitimes. Des investigations approfondies se poursuivent afin de déterminer précisément les données et le nombre d'usagers concernés."

Qui est concerné ?

Le nombre de contribuables concernés n'est pas encore connu mais Bercy assure qu'il communiquera prochainement à ce sujet et que les contribuables touchés par cette fuite de données seront informés. "Les usagers concernés recevront une information individuelle précisant les données susceptibles d'avoir été consultées ou extraites et, le cas échéant, les mesures de vigilance à adopter." Un mail et/ou un courrier devraient donc suivre. Le site FrenchBreaches annonçait dans la journée que 700 000 contribuables pouvaient être concernés par cette fuite de données et donnait même le détail : 392 867 particuliers et 285 750 professionnels. Le fichier de données aurait même déjà été proposé à la vente. La DGFiP ne confirme pas ce chiffre mais précise qu'elle a déposé plainte et qu'elle communiquera de nouveaux éléments au fil des investigations.