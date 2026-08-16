Piratage d'impots.gouv.fr : quand et comment les victimes seront elles-contactées ? Une réunion de crise lundi

Près de 680 000 particuliers et professionnels sont touchés par un piratage d'ampleur à la DGFiP. Le Premier ministre réunira lundi 17 août une cellule de crise pour orchestrer l'information individuelle des victimes.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera lundi 17 août dans l'après-midi une cellule interministérielle de crise en visioconférence qui aura pour objectif d'assurer le bon déroulement de l'information individuelle des victimes, indique Le Parisien. Chaque contribuable concerné recevra le détail des données exposées ainsi que les consignes de vigilance à adopter.

Les 678 000 particuliers et professionnels touchés n'auront aucune démarche particulière à effectuer pour savoir s'ils figurent parmi les victimes. La DGFiP prendra directement contact avec chacun d'entre eux à partir du début de la semaine prochaine. Ils recevront un courriel ou un courrier précisant quelles données ont pu être consultées ou extraites et, si nécessaire, les précautions à prendre.

Bercy confirme le vol de données

Le système d'information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a bien été piraté et des données dérobées, a confirmé Bercy jeudi 13 août. "Mercredi 12 août 2026, un acteur malveillant a revendiqué un accès illégitime au système d'information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), intervenu fin juin 2026, après une usurpation d'identité", expliquait alors le ministère des Finances.

Dans un communiqué publié vendredi 14 août, le ministère de l'Action et des Comptes publics a annoncé que le piratage avait touché 678 000 particuliers et professionnels. Les intrusions, survenues en juin et juillet 2026, ont été rendues possibles par l'usurpation des identifiants d'un agent de la DGFiP et d'un tiers habilité. Les accès avaient été interrompus après leur détection, mais l'administration n'avait alors pas identifié les vols de données, en raison de la "sophistication de l'attaque".

Quelles données ont été volées ?

Pour les particuliers, les pirates ont pu consulter et extraire plusieurs informations fiscales sensibles. Dans une série de messages publiés sur X par la DGFiP, sa directrice générale, Amélie Verdier, cite notamment "les noms et prénoms, le quotient familial, le revenu fiscal de référence et le taux de prélèvement à la source". Des données cadastrales portant sur les adresses et les surfaces de biens immobiliers ont également été consultées.

Pour les entreprises, il s'agit de "données moins sensibles que les particuliers", notamment le numéro SIREN, l'adresse de l'entreprise ou celle du mandataire, a détaillé l'administration fiscale. La DGFiP souligne en revanche que les espaces Finances publiques des particuliers et des professionnels n'ont pas été compromis. Les identifiants et mots de passe permettant de se connecter à impots.gouv.fr n'ont pas non plus été dérobés.

La DGFiP évoque une "attaque plus sophistiquée que ce qu'on avait vu par le passé". L'assaillant aurait notamment évité de procéder à des requêtes massives, plus facilement détectables par les systèmes de surveillance de l'administration. Après la découverte du vol de données, la DGFiP a saisi la Cnil et renforcé la sécurité de plusieurs systèmes sensibles.

Un plan de sécurisation et une enquête ouverte

La cellule interministérielle du 17 août permettra également d'évaluer le plan de sécurisation numérique de l'État engagé fin avril. Ce plan prévoit la création d'ici à 2025 de l'autorité de gouvernance "Ariane", un investissement de 200 millions d'euros dans la cybersécurité et l'IA, ainsi que l'obligation pour chaque ministère d'allouer 5 % de son budget au cyber dès 2027. Enfin, les résultats d'un audit de la DGFiP confié au ministre David Amiel donneront lieu à des mesures opérationnelles le mois prochain.

Sur le plan judiciaire, le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête confiée à l'Office anticybercriminalité (Ofac) pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs, tandis que la Cnil a été officiellement notifiée.

"Nous présentons nos excuses à tous les usagers concernés", a déclaré Amélie Verdier. Les investigations se poursuivent pour déterminer précisément le volume et la nature des informations extraites. La DGFiP a également annoncé qu'elle déposerait plainte et qu'elle communiquerait de nouveaux éléments à mesure de l'avancée de l'enquête.