Impôt sur le revenu 2027 : tous ceux qui gagnent moins que ce revenu ne paieront pas d'impôt en 2027, près de 500 000 foyers supplémentaires

Le gouvernement a renoncé à geler le barème de l'impôt sur le revenu 2027. Il sera donc revalorisé de 2,1 %, de quoi changer la donne pour des millions de contribuables.

Vos revenus seront peut être un peu moins taxés en 2027 que les précédents. Le Budget 2027, présenté le 1er octobre par le gouvernement, occupe le devant de la scène depuis sont arrivée au Parlement et le sort de millions de contribuables en dépend. Le projet de loi de finances contient de nombreuses mesures encore en suspens, qui devront être validées lors des débats à l'Assemblée. L'une d'elles, pourtant, semble faire l'unanimité : la revalorisation des tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Chaque année, le barème de l'impôt sur le revenu est en principe revalorisé à hauteur de l'inflation. Il l'a été de 4,8% en 2024, 1,8% en 2025 et 0,9% en 2026. Grâce à ce mécanisme, les contribuables dont le revenu a augmenté mécaniquement avec l'inflation ne paient pas davantage d'impôt. Mais lorsqu'il cherche des économies budgétaires, le gouvernement peut exceptionnellement geler ce barème.

Pas de gel pour l'impôt sur le revenu 2027

Le gel du barème de l'impôt sur le revenu était d'ailleurs prévu l'an dernier avec une "année blanche", finalement passée à la trappe au fil des discussions parlementaires. Cette année encore, plusieurs voix, dont celle de l'ancien Premier ministre François Bayrou, jugeaient un tel gel "nécessaire" pour redresser la situation budgétaire. Le gouvernement y a finalement renoncé, en cohérence avec la promesse de Sébastien Lecornu de ne pas prévoir de "hausse générale d'impôts" dans le prochain budget.

Cette revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu permet de prémunir 20 millions de ménages contre une hausse d'impôt, soit près de 4 milliards d'euros. Elle devrait aussi permettre à 500 000 foyers aux revenus modestes d'éviter d'entrer dans l'impôt. Les chiffres ne sont pas encore définitifs. C'est l'inflation de 2026 qui servira de référence. Encore inconnue, elle devrait, selon l'Insee, s'établir autour de 2,1 %. Si ce chiffre se confirmait, le futur barème devrait être de 0% jusqu'à 11 844 euros de revenus, 11% de 11 845 à 30 200 euros de revenu, 30% de 30 201 à 86 353 euros de revenu, 41% de 86 354 à 185 737 euros de revenus et 45% pour les revenus de plus de 185 737 euros.

Qui échappera à l'impôt sur le revenu 2027 ?

D'après les calculs plus précis effectués par nos confrères de Droit-Finances (groupe CCM Benchmark, propriétaire de Linternaute.com), un célibataire (une part fiscale) ne sera pas imposable en deçà de 17 960 euros de revenus perçus en 2026. Le seuil grimpe à 33 545 euros pour un couple sans enfant, 39 470 euros avec un enfant et 45 390 euros avec deux enfants. Un célibataire élevant seul un enfant, lui, n'est imposable qu'au-delà de 29 800 euros.

Un léger dépassement de ces montants ne signifie pas forcément que vous paierez l'IR, car ils n'intègrent pas les éventuelles réductions et crédits d'impôt. Pour vous situer, additionnez tous vos revenus de 2026, puis déduisez abattements, charges déductibles ainsi que déficits fonciers et professionnels.