Budget 2021 : Ma Prime Rénov', APL... Tout ce qui devrait vous attendre

BUDGET 2021. Le gouvernement présente son projet de loi de finances 2021 ce lundi en Conseil des ministres. Linternaute.com fait le point sur ce qu'il devrait acter, dans un contexte marqué par une forte hausse des dépenses résultant de la crise sanitaire du coronavirus.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 10h01] A quoi va ressembler ce budget 2021 dans le contexte du coronavirus ? Le projet de loi de finances 2021 est présenté ce lundi en Conseil des ministres. Il devrait acter un certain nombre de mesures du Plan de relance, comme l'extension du dispositif d'aide à la rénovation énergétique Ma Prime Rénov'. Pour cette année, l'exécutif attend un rebond de croissance de 8%, et ce, après une chute historique de 10% attendue en 2020. Pour gagner 1,5 point de PIB, il parie notamment sur le plan de relance de 100 milliards d'euros. Le déficit public, lui, devrait se maintenir à un niveau très élevé (6,7%). Mais que va changer concrètement ce projet de loi de finances 2021 pour vous ? Linternaute.com a recensé les mesures qui devraient figurer dans ce budget et ce qu'elles impliquent pour vous.

Mis en place en 2020, ce dispositif d'incitation à la réalisation de travaux de rénovation énergétique vise à remplacer le crédit d'impôt transition énergétique (CITE). Grâce à Ma Prime Rénov', il n'est plus nécessaire d'attendre un décalage d'un an pour percevoir cette aide. Elle est versée, sous conditions de ressources, dès la fin des travaux. Il se concentrait jusqu'à présent sur les ménages les plus modestes. Dans le cadre du Plan de relance, le gouvernement a revu sa copie : Ma Prime Rénov' concernera tous les ménages, quel que soit leur niveau de ressources, qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs.

Quatre catégories de revenus ont vocation à être créées. Les ménages les plus modestes pourront bénéficier d'une prise en charge allant jusqu'à 90% du devis, a annoncé Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement dans les colonnes du JDD. Le montant de la prime dépendra à la fois de la nature du chantier engagé, de la localisation de votre résidence principale et du niveau de ressources du foyer. Sachez que les travaux engagés dès le 1er octobre seront éligibles. Les maisons classées F ou G en DPE, considérées comme des passoires thermiques, pourront bénéficier d'une prime bonifiée. Enfin, l'exécutif veut mettre l'accent sur les rénovations globales, et va donc renforcer la prime en ce sens.

Le ministre de l'Economie l'a fait savoir début septembre : elle sera reconduite l'an prochain. "Ces montants ne seront pas plus importants, mais il y aura toujours des primes sur les véhicules électriques très significatives, des primes sur les véhicules hybrides rechargeables très significatives", avait indiqué Bruno Le Maire.

C'est une réforme qui a été repoussée à maintes reprises et qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021 : la réforme du calcul des APL (aide personnalisée au logement). Elle prévoit une prise en compte des revenus sur les douze derniers mois glissants, contre les ressources remontant à deux ans aujourd'hui. Objectif affiché, faire des économies, certains allocataires bénéficiant jusqu'à présent d'un effet d'aubaine. La crise économique résultant de la crise sanitaire du coronavirus pourrait toutefois remettre en cause ses prévisions. Des ménages confrontés à une baisse de revenus verront en effet leur aide personnalisée au logement augmenter.

Le barème de l'impôt sur le revenu n'a pas vocation à évoluer en profondeur. " Il y a toujours une actualisation du barème, comme chaque année, pour tenir compte de l'inflation, mais pas de nouvelle tranche, ni de hausse ou de baisse", avait ainsi indiqué le ministre délégué aux comptes publics, Olivier Dussopt auprès de Moneyvox. Pour rappel, le barème avait été revu l'an dernier dans le cadre d'une baisse pour les ménages modestes. Voici, à titre indicatif, le barème s'appliquant sur les revenus de l'année 2020 :

Tranches Taux d'imposition Jusqu'à 10 064 € 0 % De 10 065 € à 25 659 € 11 % De 25 660 € à 73 369 € 30 % De 73 370 € à 157 806 € 41 % Plus de 157 807 € 45 %

La réforme de la taxe d'habitation va se poursuivre l'an prochain. En 2018 et 2019, les foyers les plus modestes ont pu bénéficier d'un dégrèvement (30% puis 65%), avant de bénéficier d'une exonération totale cette année. En 2021, ce sera désormais au tour des foyers fiscaux considérés comme aisés aux yeux de l'administration fiscale de bénéficier d'un dégrèvement de 30%. En 2022, cette réduction atteindra 65%. En 2023, la taxe d'habitation sera définitivement supprimée pour tous les contribuables. Attention : cette disparition ne concerne que l'impôt portant sur les résidences principales. Les propriétaires d'une résidence secondaire, d'une place de parking et d'un garage restent entièrement redevables de l'impôt local portant sur ces biens.

L'Etat poursuit sa chasse aux petites taxes et autres niches fiscales peu rentables pour ses caisses. Selon Les Échos, 150 millions d'euros de petites taxes sont dans le viseur de Bercy. Parmi elles, il est notamment question de supprimer la taxe intérieure de consommations pour les huiles végétales pures. Ces dernières sont notamment utilisées comme carburant agricole. Selon les informations de Capital.fr, les taxes funéraires, ainsi que la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d'hébergement ou de restauration et la taxe sur la transformation des contrats d'assurance vie en cours en contrats euro-croissance, sont dans le viseur du rapport général du Budget.

Le dispositif de défiscalisation découlant de la loi Pinel arrive à échéance au 31 décembre 2021. Emmanuel Wargon, ministre en charge du Logement, a d'ores et déjà fait part de son intention de le prolonger d'un an, donc jusqu'en 2022. Même son de cloche du côté du rapporteur général du Budget, le député LREM Laurent Saint-Martin. " Je suis partisan de la stabilité fiscale au moins le temps de la sortie de crise, et cela prend bien 2 ans", a-t-il ainsi déclaré auprès de Moneyvox.

A l'heure actuelle, le dispositif Pinel permet aux personnes qui acquièrent un logement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021 de bénéficier d'une réduction d'impôt. Cette dernière est calculée en fonction du prix d'achat du bien et de la durée d'engagement locatif.

Comme pour la loi Pinel, l'exécutif envisage de le prolonger. Le prêt à taux zéro a déjà été reconduit pour quatre ans, jusqu'au 31 décembre 2021. Ce dispositif est une avance accordée par l'Etat, dont vous devrez rembourser le montant sans avoir à payer d'intérêts. Pour rappel, le prêt à taux zéro ne peut pas financer l'intégralité de votre achat immobilier. Vous devez le compléter avec un autre prêt, comme le prêt conventionné, le prêt 1 % logement, le prêt d'accession sociale ou prêt bancaire par exemple. Son périmètre devait initialement être tronqué au 1er janvier 2020, mais le Parlement a finalement décidé d'annuler cette décision. Le prêt à taux zéro pourra donc continuer à bénéficier dans les zones rurales (les zones B2 et C plus précisément).

Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque vous investissez au capital d'une PME éligible. La réduction s'élevait à 18% du montant de votre investissement, dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou 100 000 euros pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Le rapporteur général du Budget souhaite pérenniser la majoration à 25%, en vigueur depuis le 10 août dernier, et qui concerne les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020.

Votée en 2019, la baisse de l'impôt sur les sociétés se poursuit l'an prochain. En 2021, le taux d'impôt doit être ramené de 25% à 26,5% pour les entreprises qui réalisent moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà, le taux passera de 31% à 27,5%. En 2022, toutes les entreprises devraient bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés à 25%.

C'est une mesure qui n'a pas vocation à être intégrée au PLF 2021, mais au Budget de la Sécurité sociale : le doublement de la durée du congé paternité au 1er juillet 2021. Ce congé sera de 25 jours, contre 11 jours à l'heure actuelle, auxquels s'ajoutent les trois jours du congé de naissance. Le gouvernement souhaite rendre sept jours obligatoires. En clair, si la mesure est acceptée en l'état par le Parlement, le parent ne pourra pas refuser à ce congé ou se le voir refuser par son employeur. Ce dernier pourrait s'exposer à 7 500 euros d'amende.

Au total, trois milliards d'euros doivent être dégagés pour le soutien aux fonds propres des entreprises, via une garantie publique associée aux prêts participatifs accordés par les banques. L'exécutif espère ainsi créer un effet de levier et mobiliser le secteur bancaire entre 10 et 15 milliards d'euros.