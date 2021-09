Budget 2022 : quelles mesures vous concernent ?

BUDGET 2022. Le projet de loi de finances (PLF) 2022 doit être présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Voici ce qui vous attend.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 10h51] Dans un contexte dominé par la reprise économique et la décrue de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement présente son projet de loi de finances 2022 (PLF) ce mercredi, en Conseil des ministres. Ce budget 2022 repose sur une prévision de croissance de 6% pour 2021 et 4% pour l'an prochain. Grâce à la reprise de l'activité économique l'exécutif espère résorber le déficit public plus rapidement, à 8,4% en 2021, puis 4,8% en 2022. Le budget de l'Etat va être fortement revu à la hausse (+ 11 milliards d'euros). Plusieurs ministères régaliens (les Armées et la Justice) s'en sortent bien. Même son de cloche pour l'Education, qui doit financer la revalorisation des rémunérations des enseignants.

"Cela reste un texte concentré sur la crise. Nous continuons à gérer le financement du plan de relance et nous sommes encore - sur le volet projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) - sur les conséquences de la crise", a confié Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée à Money Vox. "Mais, effectivement, c'est un budget qui se normalise, à la croisée des chemins entre la sortie de crise, la fin du 'quoi qu'il en coûte' et quelques projets à plus long terme". Hausse des dépenses, plan d'investissement... Vous vous interrogez sur ce qui vous attend ? Linternaute.com répertorie les mesures qui vous concernent directement.

N'attendez pas de changement particulier concernant le barème de l'impôt sur le revenu en 2022, à travers le projet de loi de finances. "La stabilité fiscale est la meilleure manière de redonner de la confiance aux ménages et entreprises, pour favoriser la consommation et l'investissement", a indiqué Laurent Saint-Martin.

Rien de très neuf en vérité. Le projet de loi de finances va simplement confirmer le calendrier acté en 2018. Pour rappel, une réforme a été engagée pour supprimer la taxe d'habitation portant sur la résidence principale. Depuis 2020, 80% des ménages les plus modestes qui s'en acquittaient n'en sont plus redevables. Il reste donc les 20% plus aisés. En 2021, ils bénéficient d'un dégrèvement de 30%. En 2022, ils auront droit à un dégrèvement de 65%. L'impôt local sera définitivement supprimé en 2023. Retrouvez toutes les informations dans notre dossier dédié :

Là non plus, rien de nouveau. Le PLF 2022 va simplement acter la dernière marche de la réforme engagée en 2018. L'an prochain, le taux de l'impôt sur les sociétés passera ainsi à 25% pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Objectif affiché, améliorer leur compétitivité.

Pas grand-chose à vrai dire. Le revenu d'engagement vise à accompagner les jeunes, sans emploi et formation. En échange d'un engagement, ils perçoivent un revenu. Les contours de ce dispositif n'ont toujours pas été révélés, le revenu d'engagement faisant toujours l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. Son montant devrait se situer autour de 500 euros, comme le RSA et à l'image de la garantie jeunes créée sous François Hollande, pour les jeunes qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents et de 300 euros pour ceux qui le sont. Son coût est estimé à deux milliards d'euros par an.

Le président de la République a récemment dévoilé un plan dédié pour les indépendants, très affectés durant la crise sanitaire du coronavirus. Certaines mesures sont intégrées dans le projet de loi de finances 2022. Voici ce qui a été annoncé :

L'ensemble du patrimoine personnel sera insaisissable en cas de défaillance

Un statut unique sera créé pour l'entrepreneur individuel

Extension de la garantie volontaire individuelle

Elargissement des critères de l'allocation des travailleurs indépendants

Favoriser la transmission des entreprises en baissant l'imposition pour les repreneurs de fonds de commerce

Rassurez-vous, les aides sociales ne vont pas disparaître. "Nous prolongeons toutes les aides ou minimas sociaux tels que la prime d'activité, l'AAH [allocation aux adultes handicapés], le minimum vieillesse [ASPA, ndlr]… ", a fait savoir Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget auprès de Money Vox.

Le gouvernement a récemment annoncé la mise en place d'un chèque énergie supplémentaire de 100 euros, versé courant décembre aux 5,8 millions de foyers déjà bénéficiaires du chèque énergie. Cette mesure a vocation à être intégrée au dernier budget rectificatif pour l'année 2021, et non pour 2022. Plusieurs associations de consommateurs réclament un nouveau coup de pouce, les prix de l'énergie risquant de bondir dès 2022.

"On verra. Cela dépendra de la conjoncture", a estimé Laurent Saint-Martin. "Il faut répondre à la problématique du coût de l'énergie. Faudra-t-il passer par une réponse différente, passant par la fiscalité ? Peut-être mais je crois qu'à court terme ce n'est ni la meilleure réponse, ni la plus rapide, ni la plus souhaitable pour le portefeuille des ménages". Vous souhaitez en savoir davantage sur la hausse des prix de l'électricité ? Consultez notre article dédié :

Le dispositif découlant de la loi Pinel a vocation à disparaître progressivement d'ici 2024. Le gouvernement planche actuellement sur un nouveau dispositif qui intègre des critères de qualité du logement, tels que la luminosité ou l'agencement intérieur, a indiqué le ministère du Logement. "Les critères retenus seront dévoilés mi-octobre", indiquait récemment un communiqué du ministère. Un décret sera publié à cette période pour dévoiler les contours du "Pinel+".