Toutes les questions que vous vous posez sur les frais réels

L'administration fiscale publie chaque année,, des barèmes kilométriques , un pour les voitures et deux pour les deux-roues, auxquels vous pouvez recourir, que vous soyez propriétaire ou non du véhicule utilisé pour vos déplacements. Ces barèmes sont annexés à la déclaration et tiennent compte de la puissance du véhicule etY sont intégrés tous les frais : dépréciation du véhicule, réparations et entretien, pneumatique, consommation de carburant et assurance.Pour rappel, l'outil permettant de calculer vos frais kilométriques est disponible ici