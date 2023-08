Paiement des impôts : à quelle date en 2023 ? Par prélèvement, chèque ou espèces ?

PAIEMENT IMPOTS 2023. L'échéance du paiement des impôts arrive. A quelle date faut-il payer le fisc ? Et comment procéder ?

Après la phase déclarative et la période de remboursement, il est désormais l'heure de passer à la caisse pour les contribuables n'ayant pas payé assez d'impôts en 2023 au fisc. Deux mois après que les dernières déclarations ont été adressées par l'ensemble des foyers français, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé un email à celles et ceux encore redevables de l'impôt sur le revenu. Il y a quelques semaines, l'avis émis par la DGFiP avait déjà permis à chacun de connaître sa situation et de savoir s'il allait percevoir ou devoir de l'argent à l'Etat. Cette fois, il est question du calendrier de paiement. L'administration prévient près de deux mois à l'avance qu'elle prélèvera directement une somme sur le compte courant du contribuable afin qu'il règle son dû.

A quelle date vais-je devoir payer mes impôts ?

L'administration a mis en place une règle très simple quant au paiement des impôts, afin de ne pas trop pénaliser les contribuables qui sont redevables auprès de la DGFiP. Deux catégories de personnes ont été établies : celles qui doivent moins de 300€ et celles qui doivent plus de 300€. Dans la première situation, le montant sera prélevé en une fois. Dans le second cas, un échéancier en quatre dates est automatiquement mis en place par le fisc. Voici les dates prévues :

Montant inférieur à 300€ : prélèvement le lundi 25 septembre 2023

: prélèvement le lundi 25 septembre 2023 Montant supérieur à 300€ : prélèvements les lundi 25 septembre 2023, jeudi 26 octobre 2023, lundi 27 novembre 2023 et mercredi 27 décembre 2023

Pour les foyers les plus en difficultés, il est possible d'échelonner davantage le paiement des impôts. Pour cela, il suffit de formuler une demande de délai de paiement, à déposer au plus tard le dernier jour du mois précédant le premier prélèvement, c'est à dire le jeudi 31 août 2023. Les démarches sont à faire en cliquant ici.

Prélèvement, chèque, espèces... Comment payer mes impôts ?

Désormais, avec l'instauration du prélèvement à la source, les impôts sont en grande partie payés directement chaque mois, directement depuis le bulletin de salaire. Généralement, le dû restant est réglé par un prélèvement automatique du fisc depuis votre compte bancaire. Mais il existe d'autres solutions, dans certains cas.

Si le montant dont doit s'acquitter le contribuable est supérieur à 300€, le paiement doit obligatoirement être par prélèvement. En revanche, s'il est inférieur à 300€, un chèque peut encore être adressé à l'administration fiscale. Le solde peut aussi être réglé par carte bancaire ou espèce auprès d'un prestataire agréé, dont la liste se trouve ici.