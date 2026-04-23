Gare à l'oubli : cette ligne des impôts n'est pas remplie automatiquement, il faut absolument penser à la compléter

Plus de 5 millions de foyers fiscaux ont recours à ce dispositif. Mais ce n'est pas prérempli sur la déclaration et demande donc quelques vérifications !

C'est l'une des réductions d'impôts les plus utilisées en France. Plus de cinq millions de foyers fiscaux y ont recours chaque année. Pourtant, contrairement à un bon nombre d'éléments, celle-ci n'est pas remplie automatiquement sur les déclarations de revenus des Français qui l'ont utilisée. Il s'agit donc d'un point de vigilance particulier au moment de compléter votre formulaire.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, vous avez peut-être, comme plus de 10% des contribuables, effectué un don à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, d'intérêt général, aux associations d'utilité publique, aux candidats aux élections, aux partis politiques ou encore pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Ce geste de soutien est surtout l'opportunité de faire baisser le montant de ses impôts. Encore faut-il en informer le fisc.

En effet, si l'administration fiscale retranche 66 à 75% du montant de votre don selon l'organisme choisi, elle n'est pas informée de votre démarche. Ainsi, il faut bien penser à remplir la case adéquate. Cela se fait en deux étapes au moment de compléter votre déclaration de revenus.

Au début du formulaire, une page intitulée "Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaitre" s'affiche. Il faut la faire défiler jusqu'à la section "Charges" et cocher "Réductions et crédits d'impôt : dons, frais de garde d'enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc."

Ensuite, c'est sur la page "Vos charges" que la ligne à compléter apparaît. Dans l'une des cases de la partie "Dons versés à des organismes établis en France", vous devez inscrire le montant total de votre don dans la case correspondant à l'établissement à qui vous avez fait de votre don. Voici à quels organismes correspondent chaque case :

7UD : Restos du cœur, Secours populaire, Secours catholique, Armée du salut, ACF, MSF, Médecins du Monde, Croix-Rouge, organismes d'aide aux victimes de violences domestiques pour les dons effectués du 1er janvier au 13 octobre 2025.

7UQ : dons effectués à ces mêmes organismes du 13 octobre au 31 décembre 2025.

7UJ : dons pour la sauvegarde du patrimoine, notamment la Fondation du Patrimoine

7UF : Organismes d'intérêt général, aux associations reconnues d'utilité publique.

7UH : Partis politiques Il a un puits de pétrole dans son champ et en sort 16 barils par jour : ce Français a trouvé le bon filon pour sa retraite Mieux que les géraniums : cette plante aux fleurs abondantes est la nouvelle star des balcons



Le calcul de la réduction fiscale se fait ensuite automatiquement. Sur la dernière page "Résumé de votre déclaration", vous pourrez vérifier le montant de la réduction en cliquant sur "Consulter le détail du calcul", à la ligne "Réductions d'impôt". A titre d'exemple, si vous avez fait un don de 100 euros ouvrant droit à une réduction de 66% et que le montant qui vous deviez initialement encore payer aux impôts était de 566 euros, celui-ci est abaissé à 500 euros grâce à votre don.