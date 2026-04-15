Impôts : tous ceux qui ont un jardin doivent vérifier cette case, elle permet de faire de belles économies

Avoir un jardin peut permettre de réduire le montant de ses impôts... Encore faut-il y penser !

C'est une petite astuce à laquelle il faut penser au moment de se pencher sur ses impôts. Alors que les Français sont appelés à remplir leur déclaration de revenus et l'envoyer à la Direction générale des finances publique, divers leviers existent pour faire baisser la note à verser au Trésor public. Si les dispositifs les plus connus tels que les dons, la garde d'enfants ou encore le recours à un service de ménage, certains sont parfois oubliés.

C'est notamment le cas des contribuables qui vivent dans une maison avec jardin. Ces derniers peuvent s'en servir pour diminuer le montant de leur impôt sur le revenu. En effet, lorsque l'on fait appel à un jardinier, la somme payée est déductible à 50% via un crédit d'impôt. De nombreux travaux sont éligibles à ce dispositif.

Le Trésor public évoque de "petits travaux de jardinage". Il accepte ainsi d'appliquer la réduction d'impôt lorsqu'une dépense a été effectuée au titre du débroussaillage, de la taille des haies, des arbres et des arbustes, de l'entretien des fleurs, du désherbage, du binage, de l'arrosage, de la gestion des déchets verts, de la tonte de la pelouse, de l'entretien du potager ou du verger, du ramassage des fruits et des légumes ou encore du nettoyage du jardin et de l'extérieur.

Attention toutefois à ne pas être trop gourmand. Le fisc défalque, au maximum, 2500 euros de crédit d'impôt par ce biais, pas plus. Soit 50% de 5000€ de dépenses. Au-delà, cela ne pourra pas être déduit.

Pour bien bénéficier de cette réduction, il faut compléter la case 7DB de votre déclaration de revenus. Celle-ci est déjà bien connue des contribuables puisqu'il s'agit de la ligne "sommes versées en 2025" dans la section "Service à la personne : emploi à domicile". Ici, il faut noter le montant des factures de jardinage, mais pas que, puisque c'est aussi dans ce même emplacement que doivent être inscrits les frais liés à la garde d'enfant ou encore au recours à une femme de ménage. Le calcul est ensuite fait par le fisc et la réduction s'applique automatiquement.

Attention, un champ a été ajouté cette année dans la déclaration de revenus 2025. Déjà annoncée l'an dernier, cette mesure n'avait pu être mise en place, faute de temps. Elle a donc été décalée à cette année 2026. En quoi consiste-t-elle ? En plus du montant le fisc vous demande désormais d'indiquer l'entreprise qui a fait les travaux ou le salarié que vous auriez rémunéré via le Cesu. Rien de bien sorcier donc... En moyenne, en 2024, remplir cette case (tout service à la personne confondu) avait permis de diminuer le montant de son impôt de 853,29€.