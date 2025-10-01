La date de paiement de la taxe foncière avancée ? La surprise des impôts en octobre

La date de paiement de la taxe foncière peut être modifiée.

Le mois d'octobre a débuté et il rime chaque année avec une mauvaise nouvelle pour de nombreux Français : le paiement de la taxe foncière ! Les propriétaires doivent y passer et verser parfois une somme importante en fonction de l'évolution du taux national mais aussi de celui pratiqué localement par le département et leur commune. La note peut être salée puisqu'elle dépasse dans certaines villes le montant moyen d'une échéance de crédit. Un vrai 13e mois à l'envers !

Heureusement, il existe plusieurs moyens d'amortir le choc. La première est bien sûr la mensualisation adoptée par de nombreux foyers. Elle permet de lisser la facture sur les 10 premiers mois de l'année avec des prélèvements fixes et égaux chaque mois. Il ne reste alors plus qu'un éventuel reliquat à payer fin octobre. D'autres choisissent de tout payer en octobre et mieux vaut alors connaître la bonne date de paiement et ne pas la manquer.

Deux options principales s'offraient jusque-là à vous pour régler votre taxe foncière 2025 sur le site impots.gouv.fr. La première consistait à adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 30 septembre, un moyen de paiement automatique et pratique qui sera reconduit les années suivantes. Vous avez manqué l'échéance ? La seconde option est de payer en ligne ou via l'application mobile "Impots.gouv" jusqu'au 20 octobre, le prélèvement intervenant alors le 27 octobre.

Mais il y a une nouveauté ! L'administration fiscale a introduit une petite surprise pour l'année 2025, visible depuis fin septembre sur l'espace particulier des contribuables, comme confirmé à la presse le 29 septembre dernier. Cette nouveauté offre la possibilité de modifier la date de paiement, avec une potentielle avance significative sur le calendrier habituel. Il est donc essentiel de bien évaluer si ce changement est favorable ou non à votre situation budgétaire.

Lors d'un paiement en ligne de votre taxe foncière, au lieu de voir la somme être débitée par prélèvement le 27 octobre, vous pouvez désormais opter en un clic pour un règlement immédiat. Cela signifie que le montant dû sera prélevé sur votre compte bancaire seulement 3 jours après l'enregistrement de votre paiement.

C'est une option à double tranchant : elle peut soulager ceux qui préfèrent se débarrasser rapidement de cette dépense, mais elle peut aussi mettre sous pression le budget de certains ménages avant même la fin de mois difficile. Tout dépend donc de votre organisation mensuelle du budget et des dates éventuelles de paiements de certaines allocations ou indemnités liées à votre situation personnelle (pensions complémentaires de retraite par exemple).

D'autres moyens de paiement restent possibles pour les montants inférieurs à 300€ : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire chez un buraliste agréé, avec une date limite fixée au 15 octobre. Au-delà de cette somme, le paiement en ligne ou le prélèvement à l'échéance sont obligatoires.