Deux prélèvements des impôts le même jour : le fisc sans pitié pour tous ces ménages

En octobre, les contribuables devront être vigilants. Deux prélèvements importants du fisc auront lieu le même jour pour de nombreux ménages.

Le mois d'octobre est souvent synonyme de nombreux paiements et prélèvements pour les ménages français. Cette année, il faudra être particulièrement attentif à certaines dates clés communiquées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Tout d'abord, le 15 octobre marquera la date limite de paiement de la taxe foncière pour ceux qui ne règlent pas en ligne, que ce soit par chèque ou virement. C'est aussi à cette date qu'aura lieu le dixième prélèvement mensuel d'acompte de l'impôt sur le revenu pour les contribuables percevant des revenus sans collecteurs, comme les travailleurs indépendants, les professions libérales ou encore les agriculteurs. Les revenus fonciers et les bénéficiaires de pensions alimentaires sont également concernés. Enfin, le 15 octobre verra le dixième prélèvement mensuel pour les impôts mensualisés tels que la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les contribuables qui règlent leur taxe foncière en ligne, que ce soit par internet, smartphone ou tablette, auront jusqu'au 20 octobre pour s'en acquitter. Le prélèvement sera ensuite effectué sur leur compte bancaire à partir du 27 octobre.

C'est bien cette date du 27 octobre qui risque d'être la plus douloureuse pour le portefeuille de nombreux ménages français ! En effet, en plus du prélèvement de la taxe foncière, cette journée verra également le deuxième prélèvement en cas de supplément d'impôt sur le revenu à payer au titre de l'année 2024.

Pour rappel, avec la mise en place du prélèvement à la source depuis janvier 2019, une régularisation est effectuée l'année suivante après la déclaration de revenus du printemps. Trois situations sont alors possibles : soit le contribuable bénéficie d'un remboursement s'il a été trop prélevé, soit il est à l'équilibre, soit il a un complément d'impôt à payer, notamment s'il n'a pas suffisamment payé l'année précédente ou n'a pas ajusté son taux de prélèvement après une hausse de revenus.

Dans ce dernier cas, si le montant d'impôt restant à payer est inférieur ou égal à 300€, il est prélevé en une seule fois le 25 septembre. Mais s'il est supérieur à 300€, il est étalé en quatre échéances égales, le 25 septembre puis les 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre. C'est donc le deuxième de ces prélèvements qui viendra impacter les comptes en banque de nombreux Français le 27 octobre, le même jour que le paiement de leur taxe foncière.

Il conviendra donc de surveiller attentivement le solde de son compte bancaire à l'approche de cette date, et plus globalement tout au long de ce mois riche en prélèvements, pour éviter les mauvaises surprises et d'éventuels découverts. En vérifiant vos coordonnées bancaires sur votre espace particulier en ligne, vous pouvez vous assurer du bon déroulement de ces opérations. Les impôts précisent que les prèlèvements sur votre compte apparaissent avec les intitulés suivants : "DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES" et par un libellé, par exemple pour l'impôt sur le revenu "SOLDE IMPOT REVENUS 2024 N DE FACTURE XXX".