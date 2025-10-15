Gagnant ou perdant ? Ce que change pour vous la fin de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite

Cette réforme ferait des perdants, mais aussi quelques gagnants.

Les retraités n'ont sans doute pas manqué ce détail du projet de budget pour 2026. Si vous êtes passé à côté, mieux vaut vous y pencher car ce point aura un impact direct sur votre imposition donc votre budget du quotidien l'année prochaine ! Cela tombe bien, voici quelques chiffres pour y voir plus clair.

Le texte de projet de loi de budget prévoit donc de modifier la fiscalité des retraités. Le texte s'attarde sur un point particulier, une piste déjà explorée ces derniers mois mais qui n'en demeure pas moins sensible voire explosive : l'abattement de 10% sur les pensions. Aujourd'hui plafonné à 4399€ par couple, il serait remplacé par un forfait de 2000€ par personne. Le gouvernement veut ainsi simplifier le système et mieux cibler les avantages vers les plus modestes. "L'abattement de 10% sur les pensions de retraite représente un coût important pour les finances publiques et comporte un effet anti-redistributif ", explique l'exposé des motifs du projet de loi."Ce nouveau mécanisme aura pour effet d'améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes", précise le texte.

Problème, cette réforme alourdirait dans le même temps l'impôt de nombreux retraités imposables. Par exemple, un retraité seul déclarant 31 000 euros de revenus verrait son impôt augmenter de 498 euros. Pour un couple déclarant 52 000€ à deux, le surcoût serait de 64€. À l'inverse, 1,5 million de foyers modestes y gagneraient un peu selon l'Institut des politiques publiques.

Vérifions-le en prenant cinq exemples précis :

Couple de retraités touchant au cumul 42 300 euros de retraite à l'année (soit 1800 euros chacun chaque mois) : montant de l'impôt avec l'abattement actuel : 938 euros. Montant avec la réforme et le forfait de 2000 euros par personne : 976 euros. Soit 38 euros d'impôt en plus à payer.

Couple de retraités touchant au cumul 36 000 euros de retraite à l'année (soit 1500 euros chacun chaque mois) : montant de l'impôt avec l'abattement actuel : 33 euros. Montant avec la réforme et le forfait de 2000 euros par personne : 0 euros. Soit 33 euros de moins.

Personne seule touchant 36 000 euros de retraite à l'année (soit 3000 euros par mois) : montant de l'impôt avec l'abattement actuel : 2885 euros. Montant avec la réforme et le forfait de 2000 euros par personne : 3365 euros. Soit 480 euros d'impôt en plus.

Personne seule touchant 21 000 euros de retraite à l'année (soit 1750 euros par mois) : montant de l'impôt avec l'abattement actuel : 71 euros. Montant avec la réforme et le forfait de 2000 euros par personne : 87 euros. Soit 16 euros d'impôt en plus.

Personne seule touchant 19 200 euros de retraite à l'année (soit 1600 euros par mois) : montant de l'impôt avec l'abattement actuel : 0 euros. Montant avec la réforme et le forfait de 2000 euros par personne : toujours 0 euros.



les retraités aisés subiraient une hausse d'impôt significative, la classe moyenne étant relativement épargnée. Cette simulation concerne toutefois uniquement les retraités n'ayant pas d'autres sources de revenus que leur pension de retraite.