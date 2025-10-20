Budget 2026 : ces impôts qui doivent augmenter et ceux qui pourraient s'ajouter

L'examen du budget 2026 commence à l'Assemblée nationale ce lundi 20 octobre. Le texte prévoit des hausses d'impôts touchant l'ensemble des contribuables, des mesures susceptibles d'être amendées ou d'être complétées par d'autres augmentations.

Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Parlement. Le premier texte est étudié en commission des Finances ce lundi 20 octobre avant d'être débattu dans l'hémicycle à compter de vendredi pour un vote attendu le 4 novembre. Le second texte sera examiné par la commission des Affaires sociales le jeudi 23 octobre et arrivera à l'Assemblée après l'étude du PLF. Le Premier ministre a misé sur un budget permettant de faire des économies évaluées à une trentaine de milliards d'euros et de réduire le déficit à 4,7 % du produit intérieur brut (PIB). Il prévoit des efforts qui se décomposent entre le volet des recettes tablant sur la récolte de 17 milliards d'euros et celui des dépenses qui doit permettre d'économiser environ 14 milliards d'euros. Un objectif qu'il est prêt à assouplir tant qu'il reste inférieur à 5 % du PIB.

Concrètement, le budget 2026 s'accompagne d'une série de mesures fiscales, notamment des augmentations et des prolongations d'impôts et de taxes. Mais il ne s'agit là que d'un point de départ et la copie risque fortement d'évoluer au fil des débats à l'Assemblée et au Sénat. Les oppositions ont annoncé vouloir supprimer ou ajouter des dispositions au budget 2026. Le PS a promis de déposer un amendement pour intégrer une taxe Zucman visant les 1 800 Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Le RN, lui, réclame un "impôt sur la fortune financière" mais il s'oppose à des mesures du texte initial. Dans les rangs LR et Horizons, l'objectif est de combattre la suspension de la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre pour répondre à une exigence de la gauche et éviter une censure. Au total 1 749 amendements ont été déposés, mais ce nombre devrait diminuer avec l'irrecevabilité de certaines propositions.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Selon le volet recette du budget 2026 proposé par Emmanuel Macron, les mesures fiscales doivent porter sur "un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants" à hauteur de 6,5 milliards d'euros selon la copie du budget remise au Haut conseil des finances publiques et en Conseil des ministres. Plusieurs mesures sur des impôts concernant les Français les plus aisés ont effectivement été annoncées :

La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %.

La prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il est divisé par deux par rapport à l'année dernière.

Une hausse des impôts généralisée et des avantages rabotés

Mais si des mesures fiscales se concentrent sur les grosses fortunes, tous les contribuables français doivent s'attendre à voir leurs impôts augmenter en 2026 si le budget est appliqué dans sa version initiale ou si le gel du barème des impôts est maintenu à l'issue des débats au Parlement. L'année blanche, envisagée par François Bayrou et proposée par Sébastien Lecornu, empêche l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation qui a normalement lieu tous les ans pour tenir compte de la hausse des prix. Laquelle a été évaluée à 1,1 % en janvier 2025 et estimée à 1,3 pour l'année prochaine. Or, un gel du barème augmente mécaniquement le montant de l'impôt sur le revenu pour de nombreux ménages. Certains ayant connu une hausse des revenus sont même susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. De plus, ce gel du barème a aussi pour conséquence de faire payer des impôts à 200 000 nouveaux foyers fiscaux qui n'étaient pas imposables l'an passé selon le ministère de l'Economie. Une étude de l'OFCE parle, elle, de 380 000 Français nouvellement imposés.

Cette hausse des impôts va aussi concerner les retraités. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels vont voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Une mesure qui va avoir pour conséquence "d'améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes", mais d'augmenter les impôts des autres retraités.

En plus de l'augmentation de l'impôt sur le revenu, les ménages pourraient perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines niches ne devraient pas faire polémiques en raison du caractère symbolique des mesures visées, d'autres suppressions auraient des conséquences directes sur les Français. Par exemple : la fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur, la réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85, la fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée, la baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis ou encore la hausse des charges patronales sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si plusieurs augmentations ou prolongations d'impôts exceptionnelles sont prévues dans la copie du budget 2026, les baisses d'impôts sont nettement moins nombreuses. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.