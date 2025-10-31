Budget 2026 : la taxe Zucman écartée ? Une autre hausse d'impôts visant les haut revenus préférée ?

L'examen du budget 2026 à l'Assemblée s'attaque décisif ce vendredi 31 octobre puis les discussions vont (enfin) porter sur la taxation des plus riches et les amendements de a gauche sur la taxe Zucman. Les chances de voir le texte adopté sont minces.

L'essentiel L'examen du budget 2026 se poursuit à l'Assemblée nationale avec les débats sur la partie "recettes" du projet de loi de finances (PLF). Ce vendredi 31 octobre, les débats sont pleins d'enjeux puisqu'ils portent sur la taxation des plus hauts revenus de France.

Les députés doivent discuter de l'article 3 qui prévoit la taxation des holdings patrimoniales proposée par le gouvernement, mais aussi des amendements déposés par la gauche pour demander plus de "justice fiscale" avec, notamment, l'instauration d'une taxe Zucman ou d'une version allégée.

La taxe Zucman prévoit un impôt plancher de 2% pour les Français dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros pour ramener entre 15 et 25 milliards d'euros selon les estimations du PS. La version allégée de la taxe prévoit quant à elle un impôt de 3% sur les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, mais exonère les entreprises familiales et les start-up innovantes. Celle-ci devrait rapporter entre 5 et 7 milliards.

La taxe Zucman, soutenue par l'ensemble de la gauche, suscite l'opposition de la droite, de l'extrême droite, mais aussi du camp présidentiel. Même chose pour la "taxe Zucman light" qui se plie pourtant aux lignes rouges du gouvernement qui refuse de taxer les entreprises. L'impôt pensé par le Gabriel Zucman a donc peu de chances d'être adopté.

09:37 - Les débats ont repris à l'Assemblée nationale Les débats ont repris à 9 heures à l'Assemblée nationale. Les députés doivent discuter de l'article 3 sur la taxe pour les holdings patrimoniales et des amendements sur la taxe Zucman. Alors que la taxation des plus hauts revenus s'annonce au coeur des débats ce vendredi, le député insoumis et président de la commission des finances a demandé "pourquoi les ultrariches sont imposés moitié moins que l'ensemble des Français ? C'est ça la question qui est posée devant nous". "Nous avons la constitution d'une noblesse d'argent dans ce pays" a-t-il ensuite dénoncé. 09:28 - Les exonérations de la taxe Zucman light relancent "la machine de l’optimisation fiscale" Alors que le PS compte défendre une version allégée de la taxe Zucman, l'économiste qui est aussi directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité point ce qu'il considère comme une faille de la taxe light : elle offre une échappatoire permettant l'optimisation fiscale des grandes fortunes grâce à l'exonération des entreprises familiales et des start-up innovante : "Dès qu’on crée des échappatoires, on relance automatiquement la machine de l’optimisation fiscale". Cette modification est censée répondre aux critiques du bloc central quant à la mise en péril des entreprises et au risque de départ des plus hauts revenus. Mais l'économiste répond : "Les personnes qui critiquent la proposition n’ont pas réussi à nous soumettre d’autres solutions pour expliquer comment rétablir l’égalité devant l’impôt". La taxe Zucman dans sa version initiale "ne permettrait pas aux milliardaires d’avoir un échappatoire. Elle les obligerait pleinement à participer à la solidarité nationale" insiste l'économiste qui souligne que "les milliardaires payent en proportion de leurs revenus deux fois moins d’impôts que le reste de la population". « Les personnes qui critiquent la proposition n’ont pas réussi à nous soumettre d’autres solutions pour expliquer comment rétablir l’égalité devant l’impôt », ajoute le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. 09:14 - Le PS appelle au "patriotisme des grandes sociétés" pour épargner les classes moyennes et populaires En l'absence d'adoption de la taxe Zucman, Olivier Faure en appelle au "patriotisme des grandes sociétés" ce matin au micro de BFMTV-RMC. "Il faut trouver de l’argent pour éviter que les classes moyennes et populaires ne soient elles-mêmes taxées", soutient le député socialiste qui ajoute : "Je ne sais pas si le véhicule sera la taxe Zucman, mais nous ne pouvons pas accepter qu’aujourd’hui il y ait des gens qui continuent à payer moins d’impôts que tous les Français et continuent à se plaindre." 09:07 - Avec le rejet annoncé de la taxe Zucman, le PS attend d'autres mesures du gouvernement Invité de BFMTV6RMC ce matin, Olivier Faure concède avec regret que "la taxe Zucman ne sera vraisemblablement pas votée" à l'Assemblée nationale. Mais le patron du PS ne renonce pas à son exigence de justice fiscale et il attend des propositions du gouvernement : "Il faut qu'il y ait un budget, et pour cela il faut trouver à un moment un compromis. Ça suppose que Sébastien Lecornu dise, puisque la taxe Zucman ne sera pas votée vraisemblablement, quels outils il met à la place pour recueillir les milliards dont nous avons besoin ?" 08:58 - Gabriel Zucman soutient que sa taxe "n'est pas une taxe sur les entreprises" Mis face à certains contre-arguments de la taxe Zucman, notamment celui selon lequel cet impôt mettrait en péril les entreprises françaises, Gabriel Zucman affirme que cet argument est "erroné" : "Ce n'est pas une taxe sur les entreprises, mais une taxe sur les personnes extrêmement fortunées. Il s'agit d'impôts personnels". "Le but n'est pas de matraquer les ultrariches, il n'est pas de dire qu'ils doivent payer plus que les autres Français. Il s'agit de dire qu'ils ne doivent pas payer moins". 08:49 - "Voter contre l'impôt plancher", "c'est voter pour le droit des milliardaires à payer zéro impôt" Gabriel Zucman, l'économiste qui a théorisé la taxe éponyme défendue par le PS, continue de défendre l'impôt plancher de 2% sur les plus hauts revenus. "Voter contre le principe d'un impôt plancher sur les ultrariches, c'est voter pour le droit des milliardaires à payer zéro impôt" analyse-t-il sur Franceinfo ajoutant que "ça serait incompréhensible que les députés rejettent cet impôt". "Tout le problème, c'est que les milliardaires ne paient pas ou presque pas d'impôts sur le revenu parce qu'ils peuvent organiser leur fortune" pour échapper à la taxe explique l'économiste qui pose ensuite la question à laquelle la taxe Zucman est, selon lui, une réponse : "Est-ce qu'on accepte que cette anomalie se poursuive ou est-ce qu'on dit que lorsqu'on est immensément riche on doit avoir un devoir minimal sur la société ?" Et l'économiste d'insister : "On a besoin que les ultra riches fassent un effort." 08:29 - Le RN confirme qu'il ne votera pas la taxe Zucman "On sera contre cette taxe puisqu'elle est contre les biens professionnels, contre les entreprises" a réaffirmé Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme sur CNEWS et Europe 1 ce vendredi matin. Il ajoute que cette taxe "ne fonctionnera pas". 08:19 - Sébastien Lecornu présent à l'Assemblée pour débattre ce vendredi Signe que les débats sur le budget 2026 revêtent beaucoup d'enjeux ce vendredi, Sébastien Lecornu sera présent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour participer aux discussions selon les informations de plusieurs médias. Il faut dire que le PS, qui défend la taxe Zucman et plus largement plus de "justice fiscale", a menacé de censurer le gouvernement si ce dernier refuse d'imposer davantage les plus hauts patrimoines. 08:02 - La taxation des plus riches débattue à l'Assemblée nationale ce vendredi Avec plusieurs jours de retard sur le planning initial, l'examen du budget 2026 s'attaque enfin au sujet de la taxation des plus hauts revenus en France. Au programme des débats qui doivent reprendre à 9 heures : les discussions sur l'article 3 de la partie "recettes" du PLF qui prévoit la taxation des holdings patrimoniales, puis sur les amendements visant à taxer les hauts patrimoines et en particulier la taxe Zucman. Suivront ensuite les discussions sur l'article 5 qui propose la suppression de 23 niches fiscales. 29/10/25 - 18:30 - "Tout ce qui est voté" pour le budget 2026, "l'est grâce à nous" lance Marine Le Pen Marine Le Pen a regretté le "rythme [lent] des discussions" et des débats sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale. "Les débats sont de bonne qualité, c'est incontestable mais on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes cherchent à arriver aux ordonnances", a-t-elle analysé ce mercredi après-midi lors d'une conférence de presse devant l'association des journalistes parlementaires". Elle a également fait remarquer qu'il y a "un nombre d'amendements qui ne permet pas d'aller au bout du texte" dans les temps pour le vote normalement prévu le 4 novembre. Si elle a souligné la qualité des débats, Marine Le Pen a aussi jugé correct les apports fait au budget 2026 depuis le début de l'examen dans l'hémicycle : "Pour l’instant, ce qui a été voté n'est pas honteux, contrairement aux hurlements du gouvernement" a-t-elle déclaré. Elle a évoqué quelques mesures soutenues par le RN comme l'impôt universel sur les multinationales voté mardi soir par les députés, à l’initiative de La France insoumise : "On voit bien qu’il ne s’agit pas là de taxer, il s’agit juste de faire respecter la loi. Et puis accessoirement l’éthique et la morale". Elle a toutefois rappelé que cette mesure était "dans le programme du Rassemblement national". Ce n'est pas le seul amendement de la gauche voté par l'extrême droite, mais Marine Le Pen a estimé à ce sujet que "tout ce qui est voté, l'est grâce" aux élus du RN. "On est pas dupes du cinéma de La France insoumise", a-t-elle ajouté avant se moquer des paroles de certaines élus LFI : "Ah quelle horreur le Rassemblement national, ils sont terriblement méchants, on ne veut rien à voir avec eux". "Mais chaque fois qu'ils déposent un amendement et qu'il est voté, c'est grâce aux voix du RN, c'est une réalité", a-t-elle conclu. 29/10/25 - 14:50 - Le vote de la partie "recettes" du PLF repoussé ? Les débats sur le volet "recettes" du PLF sont trop lents pour espérer un vote le 4 novembre comme normalement prévu. "Je ne pense pas qu’on ira au bout de l’examen. Les partis du bloc central, y compris Les Républicains et le Parti socialiste, ont déposé beaucoup trop d’amendements" a déclaré Jean-Philippe Tanguy, député du RN, sur Public Sénat soupçonnant une stratégie du camp gouvernemental : "Si on ne va pas au vote, ça sera adopté par ordonnances et le Parlement sera court-circuité". Le député insoumis et président de la commission des finances, Eric Coquerel, doute aussi de la tenu d'un vote le 4 novembre et a indiqué sur LCI que le vote solennel pourrait être repoussé. Pour éviter cela, le député insoumis a appelé les groupes à retirer "des amendements pour qu’on puisse finir dans les délais" et a annoncé que LFI allait retirer 15% de ses propres amendements. D'après franceinfo, le report du vote pour permettre le prolongement des débats serait l'option privilégiée. Dans ce cas, l'examen du PLF reprendrait autour du 12 novembre après le débat sur le budget de la sécurité sociale (PLFSS) prévue du 4 au 12 novembre. BFMTV se montre encore plus affirmatif quant au report du vote. La décision doit toutefois être confirmée. 29/10/25 - 11:35 - La taxe Zucman rétablirait l'"égalité" des Français face à l'impôt insiste l'économiste Gabriel Zucman A l'allure à laquelle vont les débats sur le budget 2026 à l'Assemblée, l'amendement sur la taxe Zucman ne devrait pas être débattu avant vendredi selon les estimations. Le PS entend bien défendre le texte proposant ce nouvel impôt et sa version allégée, mais toutes les autres familles politique allant du camp présidentiel à l'extrême droite ont annoncé s'opposer à la mesure. Ce mercredi sur BFMTV, l'économiste Gabriel Zucman qui a théorisé la taxe insiste pour dire que cette mesure "doit être débattue et améliorée" par les députés. Il soutient que la taxe Zucman permettrait de rétablir de l'"égalité" entre les Français moyens et les milliardaires face à l'impôt : "Le taux plancher de 2% sur la fortune que je propose a été calculé précisément pour s'assurer que les milliardaires payent autant que le Français moyen". Mais se l'économiste défend la proposition initiale, il n'est pas convaincu par la version allégée de l'impôt proposé par le PS pour tenter de trouver une majorité. La taxe Zucman "light" risquerait selon lui de créer "des échappatoires" : "Quand on introduit des exonérations comme dans la proposition du PS, on prend le risque de lancer la machine à optimisation. C'est ce qui s'était passé avec l'ISF". 29/10/25 - 10:53 - Le doublement de la taxe Gafam adoptée à l'Assemblée Les députés ont majoritairement voté pour le doublement de la taxe Gafam qui vise les multinationales et les géants de la tech. L'impôt doit donc passer de 3 à 6%, contre un passage initialement prévu à 15% et revu à la baisse face à l'opposition des macronistes qui redoutaient des représailles trop importantes de la part des Etats-Unis. Le ministre de l'Economie lui-même a mis en garde contre des taxes "disproportionnées". L'amendement, déposé par le macroniste Jean-René Cazneeuve, ne faisait toujours pas l'unanimité auprès de sa famille politique mais il a été adopté avec 296 voix pour et 58 contre. "Les géants du numérique doivent payer en France un impôt qui soit proportionnel à leur activité. Ils ont multiplié un certain nombre d’astuces légales pour faire en sorte que leur chiffre d’affaires et leur profitabilité ne soient pas connus", a dénoncé Jean-René Cazeneuve devant l'hémicycle pour justifier la hausse de la taxe, disant cependant ne pas vouloir "rouvrir une guerre commerciale entre la France et les Etats-Unis". La gauche de son côté a regretté une soumission face à la pression américaine.

La France aura-t-elle un budget 2026 ? Le Parlement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer un projet de loi de finances (PLF) et un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) mais le pari est loin d'être gagné. Les parlementaires s'attaquent d'abord au volet "recettes" du PLF qui définit les mesures fiscales et autorise la perception des impôts, étudié à l'Assemblée nationale depuis le 24 octobre, avant de le voter le 4 novembre. Ils auront ensuite à débattre du volet "dépenses" du PLF concernant les charges de l'Etat du 12 au 24 novembre. Entre temps doivent se tenir les discussion sur le PLFSS qui est déjà étudié en commission des Affaires sociales, mais doit être examiné dans l'hémicycle entre le 4 et le 12 novembre. C'est ce texte qui permettre de voter ou non la suspension de la réforme des retraites.

Ce vendredi 31 octobre est une journée à enjeu pour les deux textes du budget 2026. L'examen du PLF doit (enfin) débattre de l'article 3 prévoyant une taxe sur les holdings familiales pour prélever l'impôt sur les hauts revenus, mais il doit surtout discuter des amendements sur la taxe Zucman et autres déposés par le PS dans une logique de "justice fiscale". Quant au PLFSS, étudié en commission, il va permettre de discuter de la suspension de la réforme des retraites.

Pour le budget 2026, le gouvernement ambitionne de réduire d'économiser 31 milliards d'euros pour réduire le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB). Un objectif qui passe par deux étapes : la récolte de 14 milliards d'euros avec le volet "recettes" du PLF, donc des augmentations d'impôts, et l'économie de 17 milliards via le volet "dépenses". Le gouvernement a toutefois laissé une petite marge de manoeuvre aux négociations à l'Assemblée, tant que le déficit reste inférieur à 5 % du PIB. Les députés ont d'ailleurs rejeté plusieurs mesures devant entrainer des hausses d'impôts, mais ont adopté d'autres mesures prolongeant certaines mesures et rabotant des avantages fiscaux.

La hausse généralisée de l'impôt sur le revenu retoquée

Alors que le gouvernement prévoyait dans le budget 2026 une année blanche, soit la non-indexation du barème de l'impôt sur l'inflation, une majorité des députés à l'Assemblée nationale a voté contre. Le barème de l'impôt ne sera donc pas gelé, mais indexé sur l'inflation à 1,1%. C'est le chef des députés LR Laurent Wauquiez qui avait proposé cet amendement. Ce gel était très critiqué, puisqu'il aurait mécaniquement augmenté le montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Certains foyers fiscaux ayant connu une hausse de revenus auraient même été susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. Par ailleurs, 200 000 foyers fiscaux se trouvant dans la première tranche, et donc non-imposables, risquaient de devoir payer des payer impôts en cas de gal du barème.

Certains retraités devraient toutefois être concernés par une hausse d'impôts, selon la copie du gouvernement. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels doivent voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Un changement permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités les moins aisées, en augmenter l'effort demandé à tous les autres. La mesure avait été retoquée par un amendement soutenu par la majorité de l'opposition en commission.

De nouvelles taxes et des avantages rabotés

Si la hausse de l'impôt sur le revenu a été revue par les délutés, les ménages risquent tout de même de perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées, jugées obsolètes, inefficaces ou touchant trop peu de personnes, ne devrait pas faire polémique, d'autres suppressions vont avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

A noter que les deux dernières mesures avaient été supprimées du budget 2026 en commission des finances. Les Français concernés vont devoir renoncer à ces avantages et en parallèle, ils vont voir de nouvelles taxes apparaître. La copie du budget 2026 table notamment sur trois nouvelles taxes : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèveront à 30€ par tonne en 2026, et progresseront tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Un non définitif à la Taxe Zucman ?

Alors que le gouvernement passe par l'impôt pour récupérer des milliards d'euros de recettes, la gauche souhaite faire peser plus de mesures fiscales sur les plus riches, d'où la proposition sur la taxe Zucman. Cet impôt, pensé par l'économiste Gabriel Zucman, vise l'imposition à 2% des Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit environ 1800 personnes. Face au rejet de la mesure en commission des finances, le PS propose également une "taxe Zucman ligth", c'est-à-dire une version allégée qui prévoit de taxer de 3% les personnes domiciliées en France dont la patrimoine excède 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales pour coller aux lignes rouges du camp présidentiel.

Mais la "taxe Zucman light" perd en efficacité aux yeux des partis de gauche et ne convainc pas le centre, la droite ou l'extrême droite. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a assuré sur BFMTV que le gouvernement est opposé à cette mesure : "Quand ça touche à l’appareil productif, aux usines, aux grandes start-up, au travail ou à l’emploi, nous serons contre". Le ton est le même du côté de LR et du RN. Le texte n'a donc aucune chance d'être adopté à l'Assemblée nationale.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés et/ou prolongés à l'occasion du budget 2026. Certaines mesures sont en bonne voie pour être validées à l'Assemblée nationale, mais d'autres sont susceptibles d'évoluer, comme la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle.

qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales.

(CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales. La prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il devrait être divisé par deux par rapport à l'année dernière.

également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il devrait être divisé par deux par rapport à l'année dernière. L'augmentation de la taxe Gafam qui vise les multinationales et les géants de la tech a été adoptée. Cet impôt doit doubler, passant de 3 à 6%. Il s'agit d'un compromis, le texte initial proposant de multiplier la taxe par cinq. Une révision à la baisse pour éviter des représailles trop importantes venant des Etats-Unis, dont son originaire la plupart des Gafams.

Durant les débats en commission des finances, certains impôts concernant les plus hauts revenus avaient été ajoutés par des amendements. Ces taxes visaient notamment les Français bénéficiant d'optimisation fiscale à l'étranger. Elles ne sont pas présente dans la version du PLF examinée à l'Assemblée, mais elles pourraient de nouveau être ajoutées.

La création d'un impôt pour les Français aux hauts revenus expatriés dans des paradis fiscaux a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français.

a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français. Le retour de l'"exit taxe" dans sa forme de 2019 visant à freiner l'évasion fiscale. Il est question de taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.