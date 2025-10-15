Budget 2026 : quels impôts vont augmenter ? Et lesquels vont baisser ?

La première version du projet de loi de finances pour le budget 2026, présenté par Sébastien Lecornu, prévoit des hausses d'impôts qui concernent les plus riches mais aussi l'ensemble des contribuables.

Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre pour faire adopter un projet de loi de finances (PLF) et un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Parlement. La copie du budget 2026 a été présentée le mardi 14 octobre en Conseil des ministres et les grandes lignes du projet ont été esquissées devant les députés et les sénateurs le même jour par Sébastien Lecornu, lors de sa déclaration de politique générale. Face à l'ampleur du déficit, que le Premier ministre souhaite réduire à 4,7 % du produit intérieur brut (PIB), le gouvernement a misé sur un budget permettant de faire des économies évaluées à une trentaine de milliards d'euros. Un effort qui se décompose entre le volet des recettes qui prévoit de récolter autour de 17 milliards et celui des dépenses qui doit permettre d'économiser environ 14 milliards.

Une politique budgétaire qui passe par une série de mesures fiscales, notamment des augmentations et des prolongations d'impôts et de taxes. Mais il ne s'agit là que d'un point de départ et la copie du budget 2026 risque fortement d'évoluer au fil des débats à l'Assemblée et au Sénat qui doivent débuter à la mi-octobre.

Les oppositions, et certains groupes du camp présidentiel, ont annoncé vouloir supprimer ou ajouter des dispositions au budget 2026. Les députés LR, comme ceux du groupe Horizons, ont exprimé leur volonté de combattre la suspension de la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre pour répondre à une exigence de la gauche et éviter une censure. De son côté, le PS a promis de déposer un amendement pour intégrer une taxe Zucman, visant les Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, dans le texte de loi. Mais voici pour l'heure les mesures fiscales que contient le texte :

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Selon le volet recette du budget 2026 proposé par Emmanuel Macron, les mesures fiscales doivent porter sur "un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants" à hauteur de 6,5 milliards d'euros selon la copie du budget remise au Haut conseil des finances publiques et en Conseil des ministres. Plusieurs mesures sur des impôts concernant les Français les plus aisés ont effectivement été annoncées :

La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place lors à l'occasion du budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale : "Nous voulons une société où il est bon de travailler, de réussir et d'innover. Nous voulons aussi être vigilants au consentement à l'impôt. Encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse".

La prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, elle est divisé par deux par rapport à l'année dernière.

Une hausse et une extension de l'impôt sur le revenu

Mais si des mesures fiscales se concentrent sur les grosses fortunes, tous les contribuables français doivent s'attendre à voir leurs impôts augmenter en 2026 si le budget est appliqué dans sa version initiale ou si le gel du barème des impôts est maintenu à l'issue des débats au Parlement.

L'année blanche, envisagée par François Bayrou et proposée par Sébastien Lecornu, empêche l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation qui a normalement lieu tous les ans pour tenir compte de la hausse des prix. Laquelle a été évaluée à 1,1 % en janvier 2025. Or, un gel du barème augmente mécaniquement le montant de l'impôt sur le revenu pour de nombreux ménages. Certains ayant connu une hausse des revenus sont mêmes susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. De plus, ce gel du barème a aussi pour conséquence de faire payer des impôts à 200 000 nouveaux foyers fiscaux qui n'étaient pas imposables l'an passé.

Cette hausse des impôts va aussi concerner les retraités. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels vont voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Une mesure qui va avoir pour conséquence "d'améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes", mais d'augmenter les impôts des autres retraités.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si plusieurs augmentations ou prolongations d'impôts exceptionnelles sont prévues dans la copie du budget 2026, les baisses d'impôts sont nettement moins nombreuses. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.