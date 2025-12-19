Budget de l'Etat 2026 : aucun accord et de nouveaux débats... Ce que content le texte adopté au Sénat

Faute d'accord sur le budget de l'Etat 2026 en commission mixte paritaire, les débats sur le PLF vont reprendre à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le texte adopté par les sénateurs risque à nouveau d'être largement amendé.

Le budget de l'Etat 2026 ne sera pas adopté avant la fin de l'année. Les chances de voir le projet de loi de finances (PLF) voté avant le 31 décembre étaient plus que minces, elles ont été réduites à néant par la commission mixte paritaire (CMP) le vendredi 19 décembre. En moins d'une heure, les sept sénateurs et députés ont conclu à l'impossibilité de trouver un accord "susceptible d’être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement, dans les délais impartis". Le PLF va donc reprendre la navette parlementaire en revenant entre les mains des députés, mais les débats risquent se prolonger en janvier et février 2026... Le Premier ministre va donc saisir le Conseil d’État d’un projet de loi spéciale qui permettra la reconduction du budget de 2025 pour le début de l'année 2026 jusqu'à l'adoption d'un PLF.

Le gouvernement a l'ambition d'économiser 31 milliards d'euros pour réduire le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2026. Un effort qui doit se faire en deux étapes : la récolte de 14 milliards grâce à des hausses d'impôts entre autres, et l'économie de 17 milliards grâce à une limitation des dépenses de l'Etat. Pour laisser de la marge aux négociations, il est prêt à accepter un budget 2026 qui réduirait le déficit à 5% du PIB. Sauf que le PLF voté par le Sénat porte le déficit à 5,3% du PIB, soit de 43 milliards d'euros. Une augmentation du déficit causée par la suppression de taxes devant rapporter 8 milliards d'euros.

Ce que contient le texte du budget 2026

La hausse généralisée de l'impôt sur le revenu retoquée

La copie initiale du budget 2026 prévoit une année blanche, c'est-à-dire un gel du barème de l'impôt. Ce barème est normalement indexé sur l'inflation et son gel entraîne une augmentation mécanique du montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Non seulement d'augmenter les impôts, cette mesure menace de faire passer jusqu'à 200 000 foyers fiscaux non-imposable dans la seconde tranche du barème et de les oblige à payer des impôts. Certains retraités risquent également d'être concernés par une hausse d'impôts en raison du remplacement de l'abattement fiscal de 10 % accordé aux retraités au titre des frais professionnels par un abattement forfaitaire de 2 000€.

Les députés avaient purement et simplement retoqué ces deux mesures. Les sénateurs, eux, ont voté pour une indexation du barème de l'impôt sur l'inflation uniquement pour la première tranche, c'est-à-dire pour les foyers non-imposables, et pour un gel du barème de l'impôt pour toutes les autres tranches. Ils se sont opposés au remplacement de l'abattement fiscal de 10% des retraités et ont proposé à la place d'abaisser le plafond de cet abattement à 3 000€ au lieu de 4 399€.

De nouvelles taxes et des avantages rabotés

D'autres mesures risquent de faire perdre du pouvoir d'achat aux Français, notamment les suppressions de 23 niches fiscales sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées doit avoir des effets limités, d'autres suppressions risquent d'avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85.

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis.

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

Les Français vont également voir de nouvelles taxes apparaître, dont trois prévues dans la copie initiale du budget 2026 : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 5€ par article sur décision du Sénat (contre 2€ dans la version du gouvernement) ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèvera à 30€ par tonne en 2026, et progressera tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés dans le PLF, notamment la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman qui n'a pas été adoptée, ni dans sa version initiale, ni dans sa version allégée.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe doit mettre en échec les stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Elle est présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale.

parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe doit mettre en échec les stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Elle est présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place dans le budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales.

Des hausses de taxes sur les entreprises

La copie du budget 2026 met aussi les entreprises à contribution avec des hausses d'impôts et/ou des nouvelles taxes adoptées concernant celles générant les plus hauts chiffres d'affaires. C'est le cas de la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025, qui a cependant était supprimée par les sénateurs. Cet impôt devait viser les 400 plus grandes entreprises françaises et opposer un taux d'imposition de 10,3 % aux entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. L'impôt devait être divisé par deux par rapport à l'année dernière.

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une mesure fiscale significative prévoit cependant une baisse de l'impôt de production (aussi appelée cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.

La taxe Zucman rejetée sous toutes ses formes

Elle a été un grand sujet de débats à l'Assemblée nationale : la taxe Zucman. Cet impôt, pensé par l'économiste Gabriel Zucman, propose d'imposer de 2% les Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit environ 1800 personnes en France. La mesure a été défendue par la gauche pour augmenter la contribution des plus riches aux recettes fiscales, mais a été rejetée. Une version allégée de la taxe Zucman a alors été proposée, mais également rejetée. Cette dernière prévoyait une taxe de 3% sur les personnes domiciliées en France et dont la patrimoine excède 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales.