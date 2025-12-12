Budget de l'Etat 2026 : une date décisive à l'approche, un accord possible ?

Le budget de l'Etat doit être étudié en commission mixte paritaire la semaine prochaine, la réunion sera la dernière chance de trouver un accord sur le texte dans les délais impartis.

Le Parlement adoptera-t-il un budget 2026 avant le 31 décembre ? Rien n'est moins sûr. Le projet de loi de finances (PLF) doit être voté au Sénat le lundi 15 décembre, il sera adopté par les sénateurs qui ont largement revu la copie gouvernementale. Mais c'est la commission mixte paritaire (CMP) prévue le vendredi 19 décembre qui concentre l'attention : sept sénateurs et sept députés se réuniront pour essayer de trouver un accord sur le PLF dans l'espoir de le faire adopter avant le délai prévu par la Constitution, lequel expire le 23 décembre.

Quelques sénateurs du socle commun se mettent à croire qu'une issue conclusive de la CMP "n’est pas inatteignable" rapporte Politico : "Il y a une petite chance d’une CMP positive" a renchéri une autre source sénatoriale. Les élus de la chambre haute, à majorité de droite et du centre, ont prévu de multiplier les réunions pour arrêter la stratégie à adopter en CMP en vue de trouver un accord. L'objectif serait de "ne pas tout abandonner pour avoir un compromis" mais de lâcher du lest pour "trouver une issue", adopter un budget et éviter une loi spéciale. Reste qu'à l'Assemblée les députés sont nombreux à s'opposer à la copie budgétaire du gouvernement et encore plus à celle du Sénat. Les chances pour qu'ils topent un accord en CMP sont donc minces, et même en cas de CMP conclusive le texte aurait peu de chances d'être voté dans l'hémicycle. Même le PS, qui a soutenu le PLFSS, refuse de voter le PLF en l'état. "Je ne vois pas le chemin" de l'adoption du budget 2026 a déclaré Boris Vallaud, président des députés sociales le mercredi 10 décembre. "L'évidence, c'est que nous n'y arriverons pas dans les délais qui nous sont fixés", déclarait la veille Olivier Faure.

De fait, l'option la plus probable pour le PLF est de voir les débats se prolongés l'année prochaine. Le gouvernement a déjà ouvert la voie à ce scénario puisque sa porte-parole Maud Bregeon annonçait le 10 décembre qu'en l'absence d'accord à la CMP, les parlementaires "poursuivront probablement [les] discussions en janvier". Cela implique cependant que le gouvernement dépose une loi spéciale le vendredi 19 décembre, date limite pour une telle manoeuvre, afin d'assurer le prélèvement de l'impôt à compter du 1er janvier 2026. La loi spéciale permet de reconduire temporairement le budget de l'année passée jusqu'à l'adoption d'un nouveau texte. Mais la prolongation des débats ne réjouit pas tous les élus, y compris dans le camp présidentiel, qui déplore que l'examen du budget empêche d'avancer sur tous les autres sujets.

Il y a bien d'autres moyens d'adopter un budget 2026 avant le 31 décembre : le recours au 49.3 qui permet au gouvernement de forcer l'adoption du PLF à condition de résister à une censure, une option suggérée par plusieurs groupes dont le MoDem, ou à des ordonnances qui permettent d'adopter le texte budgétaire une fois que les délais constitutionnels sont dépassés. Sébastien Lecornu a cependant renoncé à ces deux issues, laissant aux élus la responsabilité de débattre et de doter la France d'un budget dans les temps, ou presque. Il avait promis au PS de ne pas recourir au 49.3 pour le budget et entend tenir parole, au moins jusqu'au 31 décembre.

Quel est l'objectif du budget de l'Etat 2026 ? Le gouvernement a l'ambition d'économiser 31 milliards d'euros pour réduire le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2026. Un effort qui doit se faire en deux étapes : la récolte de 14 milliards grâce à des hausses d'impôts entre autres, et l'économie de 17 milliards grâce à une limitation des dépenses de l'Etat. Une marge de manoeuvre est toutefois laissée aux parlementaires, tant que le budget 2026 permet de réduire le déficit à 5% du PIB.

Ce que contient le texte du budget 2026

La hausse généralisée de l'impôt sur le revenu retoquée

La copie initiale du budget 2026 prévoit une année blanche, c'est-à-dire un gel du barème de l'impôt. Ce barème est normalement indexé sur l'inflation et son gel entraîne une augmentation mécanique du montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Non seulement d'augmenter les impôts, cette mesure menace de faire passer jusqu'à 200 000 foyers fiscaux non-imposable dans la seconde tranche du barème et de les oblige à payer des impôts. Certains retraités risquent également d'être concernés par une hausse d'impôts en raison du remplacement de l'abattement fiscal de 10 % accordé aux retraités au titre des frais professionnels par un abattement forfaitaire de 2 000€.

Ces deux mesures avaient été retoquées par les députés. L'Assemblée nationale avait voté contre le gel du barème de l'impôt et réinstauré l'indexation sur l'inflation à 1,1%. De même, les députés avaient supprimé le remplacement de l'abattement fiscal des retraités.

De nouvelles taxes et des avantages rabotés

D'autres mesures risquent de faire perdre du pouvoir d'achat aux Français, notamment les suppressions de 23 niches fiscales sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées doit avoir des effets limités, d'autres suppressions risquent d'avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85.

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis.

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

Les Français vont également voir de nouvelles taxes apparaître, dont trois prévues dans la copie initiale du budget 2026 : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèvera à 30€ par tonne en 2026, et progressera tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés dans le PLF, notamment la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman qui n'a pas été adoptée, ni dans sa version initiale, ni dans sa version allégée.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe doit mettre en échec les stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Elle est présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale.

parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe doit mettre en échec les stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Elle est présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) mise en place dans le budget 2025. Il s'agit d'une surtaxe appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Elle fixe un taux minimal d'imposition de 20 %. Elle s'ajoute en réalité à la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus (CEHR) qui cible les mêmes foyers fiscaux ainsi qu'à leurs impôts sur le revenu pour qu'ils soient bien imposés d'au moins 20 %. Pensée pour durer une année, cette mesure pourrait finalement être pérennisée jusqu'au retour du déficit à 3% du PIB, soit jusqu'en 2029 selon les projections gouvernementales.

Des hausses de taxes sur les entreprises

La copie du budget 2026 met aussi les entreprises à contribution avec des hausses d'impôts et/ou des nouvelles taxes adoptées concernant celles générant les plus hauts chiffres d'affaires. C'est le cas de la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises également mise en place avec le budget 2025. Cet impôt vise les 400 plus grandes entreprises françaises et oppose un taux d'imposition de 10,3 % pour les entreprises ayant chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros et un taux de 20,6 % pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros. Si cet impôt est reconduit, il devrait être divisé par deux par rapport à l'année dernière.

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une mesure fiscale significative prévoit cependant une baisse de l'impôt de production (aussi appelée cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.

La taxe Zucman rejetée sous toutes ses formes

Elle a été un grand sujet de débats à l'Assemblée nationale : la taxe Zucman. Cet impôt, pensé par l'économiste Gabriel Zucman, propose d'imposer de 2% les Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit environ 1800 personnes en France. La mesure a été défendue par la gauche pour augmenter la contribution des plus riches aux recettes fiscales, mais a été rejetée. Une version allégée de la taxe Zucman a alors été proposée, mais également rejetée. Cette dernière prévoyait une taxe de 3% sur les personnes domiciliées en France et dont la patrimoine excède 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales.