Il cache une bonne nouvelle : ce mail des impôts est envoyé à des millions de Français, il faut le lire absolument

Mieux vaut le lire attentivement : ce mail de la Direction générale des Finances publiques peut vous annoncer une excellente nouvelle.

Parmi les innombrables mails reçus chaque semaine, entre les promotions, les arnaques potentielles, les factures et abonnements, se cache parfois une bonne nouvelle à ne pas ignorer. Et autant le dire, quand l'émetteur du mail se nomme "Direction Generale des Finances publiques", les occasions de sourire sont plutôt rares.

Et pourtant ! Cette semaine, des millions de Français ont déjà reçu ou vont recevoir un mail qui devrait leur donner le sourire. Un message officiel, envoyé par le fisc lui-même, annonçant un virement important à venir.

Depuis quelques jours, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) envoie donc ce courriel à certains contribuables. Rassurez-vous : il ne s'agit pas d'une arnaque. Contrairement aux nombreuses tentatives de phishing qui usurpent l'identité du fisc, ce message est parfaitement authentique.

Voici même son contenu exact tel que nous avons pu le consulter : "Bonjour, vous allez recevoir une avance de réduction et crédits d'impôt calculée dans le cadre de votre impôt sur les revenus. Pour plus de détails, connectez-vous à votre espace particulier sur impots.gouv.fr ou à partir de l'application mobile impots.gouv.fr. Nous vous remercions de votre attention. La Direction générale des Finances publiques."

Si vous avez reçu ce message, ne le supprimez surtout pas. Il annonce un virement qui apparaîtra sur votre compte bancaire sous l'intitulé "AVANCE CREDIMPOT", en provenance de la "DFIP" ou "DRFIP". L'an dernier, environ 9 millions de ménages ont profité de ce dispositif. Et le montant n'a rien d'anecdotique : selon les chiffres du fisc, la somme versée atteint en moyenne 600 euros.

Le versement interviendra à partir du 15 janvier, comme chaque année à la même période. Mais tous les contribuables ne sont pas concernés ! Cette avance (et le mail associé) s'adresse uniquement à ceux qui ont bénéficié d'un crédit ou d'une réduction d'impôt lors de leur dernière déclaration de revenus.

Parmi les situations ouvrant droit à cet avantage fiscal : l'emploi d'une aide à domicile, le recours à une assistante maternelle, les frais de crèche ou de périscolaire, ou encore les dépenses liées à l'hébergement d'un proche en Ehpad. Le fisc verse alors par anticipation 60 % du montant déclaré en crédit d'impôt l'année précédente.

Attention cependant : cette somme reste une avance basée sur une estimation. Si votre situation a changé, avec moins de frais de garde après l'entrée à l'école de votre enfant, par exemple, le montant définitif sera recalculé au printemps lors de votre déclaration. Une régularisation pourrait alors s'imposer.