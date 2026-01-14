Le cadeau empoisonné du fisc arrive dans votre courrier : qui devra rembourser les impôts ?

Environ 9 millions de Français vont recevoir un virement du fisc, mais certains devront rendre cet argent quelques mois plus tard.

Le courriel officiel de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a déjà atterri dans les boîtes mail de millions de contribuables. Le message annonce une bonne nouvelle : un virement imminent sur leur compte bancaire. Contrairement aux tentatives de phishing qui usurpent régulièrement l'identité du fisc, celui-ci est parfaitement authentique.

Ce virement porte un nom technique : l'"avance de réductions et crédits d'impôt". Avec le prélèvement à la source, les avantages fiscaux liés à certaines dépenses sont versés avec un an de décalage. Pour limiter ce décalage de trésorerie, l'administration verse donc chaque année une avance correspondant à 60 % du montant déclaré l'année précédente.

Le versement interviendra à partir du 15 janvier 2026, sous l'intitulé "AVANCE CREDIMPOT" sur les relevés bancaires. Selon le fisc, la somme atteint en moyenne 600 euros. Le solde de 40 % sera versé à l'été 2026. Seuls les contribuables ayant bénéficié d'un crédit ou d'une réduction d'impôt lors de leur dernière déclaration sont concernés : emploi d'une aide à domicile, assistante maternelle, frais de crèche, hébergement en Ehpad, dons aux associations, cotisations syndicales ou investissements locatifs.

Mais il y a un revers de la médaille. Pour calculer cette avance, le fisc se base sur vos déclarations passées. Or, la situation de nombreux ménages évolue d'une année sur l'autre. Prenons un exemple : vous avez fait garder votre enfant par une assistante maternelle en 2024, ce qui vous a donné droit à un crédit d'impôt. En janvier 2026, le fisc vous verse automatiquement 60 % de cet avantage. Problème : votre enfant est entré à l'école en septembre 2025. Vous avez donc perçu une avance pour des dépenses que vous n'avez plus engagées.

La DGFiP y a bien pensé : elle avait laissé la possibilité de modifier ou d'annuler cette avance jusqu'au 12 décembre 2025 sur impots.gouv.fr. Mais qui y a vraiment pensé ? Les distraits recevront malgré tout le virement en janvier. Lors de la déclaration des revenus 2025, au printemps 2026, l'administration calculera le montant définitif des avantages fiscaux. La comparaison avec l'avance versée déterminera la suite.

Si vos dépenses sont restées identiques, vous percevrez le solde de 40 % à l'été. En revanche, si elles ont diminué ou disparu, le trop-perçu sera repris lors de la liquidation de votre impôt, à l'été 2026. Cette somme sera déduite d'un éventuel remboursement ou ajoutée à votre solde d'impôt à payer. Il faudra alors bien rembourser le fisc avant la fin de l'année...