C'est officiel : tous ces retraités peuvent être exonérés de taxe foncière en 2026

Les conditions et plafonds de ressources sont désormais connus.

C'est une bonne nouvelle, surtout au vu de la forte hausse de cet impôt local suite à la disparition de la taxe d'habitation : l'exonération de taxe foncière s'appliquera encore cette année pour certains contribuables. Sont notamment concernés les retraités qui répondent à des conditions précises.

Quels sont les critères à respecter ? Les règles sur la taxe foncière 2026 dépendaient de la fameuse loi de finances 2026 tant attendue. Elle a enfin été promulguée et la publication définitive de cette loi de finances via le Journal officiel du 20 février 2026 permet d'en savoir plus. Elle comprend les conditions officielles d'exonération, notamment le plafond de ressources à ne pas dépasser.

Plusieurs catégories de retraités peuvent tout d'abord prétendre à une exonération totale de leur taxe foncière. Les bénéficiaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, anciennement minimum vieillesse) et ceux qui perçoivent l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont automatiquement exonérés, sans aucune condition de ressources. Cette mesure reconnaît la situation financière particulièrement fragile de ces allocataires qui disposent de revenus limités.

Les propriétaires âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année fiscale peuvent également bénéficier d'une exonération totale, mais uniquement s'ils respectent certains plafonds de revenus. Dans les couples, il suffit que l'un des conjoints remplisse cette condition d'âge pour que le foyer puisse prétendre à l'exonération.

Les plafonds de revenus pour bénéficier de l'exonération en 2026 sont désormais officiellement fixés. Le revenu fiscal de référence ne doit ainsi pas dépasser 12 793 euros pour la première part, plus 3 416 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Pour un couple de retraités représentant deux parts fiscales, le plafond s'établit donc à 19 625 euros. Ces montants concernent les revenus perçus au cours de l'année 2025, qui servent de base au calcul de la taxe foncière 2026.

Pour les propriétaires âgés de 65 à 75 ans qui respectent les mêmes critères de ressources, un dégrèvement forfaitaire de 100 euros est appliqué sur leur taxe foncière. Bien que modeste, cet allègement constitue tout de même un petit geste fiscal à ne pas manquer.

Pour savoir si vous êtes concerné, il suffit de consulter votre revenu fiscal de référence 2025 sur le site des impôts ou via votre prochaine déclaration de revenus. C'est cette ligne et le revenu indiqué qui sont pris en compte. Si vous répondez à ces conditions, vous recevrez malgré tout un avis d'imposition à la rentrée concernant la taxe foncière mais le montant indiqué sera égal à 0. Attention, vous aurez tout de même quelque chose à payer en parallèle puisque la taxe foncière est couplée au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et pour cette taxe, aucun mécanisme d'exonération n'est prévu...