EDF a envoyé un nouveau message d'alerte à beaucoup de Français, il est à lire impérativement

EDF a alerté des milliers de clients Tempo d'un quatrième jour rouge consécutif, une situation qui commence à peser sur le quotidien et le portefeuille des ménages concernés.

Par SMS ou e-mail d'alerte, EDF a prévenu de nombreux Français pour les informer d'une mauvaise nouvelle. Il ne s'agit pas d'un faux message ou d'une usurpation d'identité de l'entreprise mais bel et bien d'un signal à prendre très au sérieux. Ceux qui l'ont reçu ne doivent pas négliger cette communication car cela pourrait avoir un lourd impact sur leurs finances.

Les clients du contrat Tempo d'EDF vont ainsi commencer à trouver le temps long. Pour la quatrième journée consécutive, EDF leur a informé d'un "jour rouge" jeudi 19 mars. Ils devront surveiller minutieusement leur consommation électrique et reporter l'utilisation de leurs appareils énergivores.

Pour rappel, le contrat Tempo fonctionne selon un système de trois couleurs tarifaires réparties sur l'année. Les jours bleus, majoritaires avec 300 jours par an, proposent les tarifs les plus attractifs avec des économies pouvant atteindre 22% en heures pleines par rapport au tarif classique. Les 43 jours blancs, dispersés tout au long de l'année hors dimanche, maintiennent des réductions intéressantes allant jusqu'à 9% en heures pleines.

Problème, les températures particulièrement douces du début d'année 2025 ont créé une situation inédite. Aucun jour rouge n'a été déclenché en novembre 2024, seulement deux en décembre (les 29 et 31, ce qui avait d'ailleurs créé une petite polémique pour le réveillon du Nouvel An), six en janvier (les 5, 6, 7, 26, 28 et 29) et un seul en février, le 17 février. Cette clémence météorologique a permis aux clients de profiter pleinement des tarifs avantageux, mais elle a aussi créé un effet d'accumulation problématique pour la fin de la période hivernale.

Avec seulement 9 jours rouges consommés sur les 22 possibles fin février, il restait 13 jours à placer d'ici le 31 mars. En excluant les week-ends et jours fériés où les jours rouges ne peuvent pas s'appliquer, EDF se retrouve avec peu de marge de manœuvre. L'entreprise vient donc de placer 5 jours rouges sur 5 possibles ces derniers jours, créant cette séquence pénible pour les clients qui doivent jongler avec leurs besoins quotidiens tout en évitant une explosion de leur facture.

La gestion de ces jours rouges relève d'un équilibre complexe entre les prévisions météorologiques et les contraintes du réseau électrique. La couleur du lendemain est actualisée tous les jours dès 11h, permettant aux clients de s'organiser. Les heures pleines s'étendent de 6h à 22h, tandis que les heures creuses couvrent la période de 22h à 6h, offrant une fenêtre de consommation moins onéreuse même durant les fameux jours rouges.

Les 22 jours rouges constituent le revers de la médaille du contrat Tempo. Applicables uniquement du 1er novembre au 31 mars, hors week-ends et jours fériés nationaux, ces journées voient le prix du kilowattheure grimper jusqu'à 3,5 fois plus cher que la normale. Durant ces périodes critiques, une simple lessive ou l'utilisation du four pendant les heures pleines peut considérablement alourdir la facture mensuelle. Les clients doivent donc redoubler de vigilance et reporter au maximum leurs consommations importantes vers les heures creuses ou les jours suivants... Ce qui devient particulièrement contraignant lorsque plusieurs jours rouges se succèdent comme actuellement.