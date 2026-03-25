C'est le métier de demain : il rapporte gros, ne demande pas de diplôme et ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle

Ce métier sera épargné par l'IA. Cela tombe bien, il offre aussi des salaires en hausse.

Des appels, de nombreux clients, des propositions d'emploi à la pelle et des salaires qui ont explosé... Cela fait rêver ? Et pourtant, cela concerne un métier presque vieux comme le monde ! Les meilleurs experts peuvent même y choisir leur entreprise et la rémunération tout en se spécialisant dans un métier d'avenir.

Cette profession présente en plus un avantage significatif : elle ne demande pas de diplôme universitaire coûteux et long à obtenir. Les jeunes peuvent y entrer via des programmes d'apprentissage qui leur permettent de gagner de l'argent tout en se formant. Aux États-Unis, la demande pour ces spécialistes a ainsi bondi de 67% depuis fin 2022 selon une analyse de plus de 50 millions d'offres d'emploi par Randstad publiée par Fortune.

Alors que 15% des emplois français seraient menacées à court terme par l'intelligence artificielle, ces spécialistes seront, eux, totalement épargnés. Ce métier en or a un nom : "HVAC technician". Si en français, ce métier peut se traduire par "technicien des systèmes de chauffage et climatisation", il regroupe en réalité plusieurs casquettes.

Oubliez l'image du plombier à l'ancienne ! Vous l'avez compris, ces experts, qui cumulent des fonctions de plombier, électricien et gestionnaire de systèmes, gèrent notre alimentation en air chaud l'hiver et en air frais l'été. Or, dans les métropoles, les températures explosent et tout le monde aspire à un peu de fraîcheur...

C'est le premier débouché mais c'est loin d'être le seul ! Ironie de la situation, l'IA donne même encore plus de débouchées à ces plombiers modernes. Les data centers essentiels à l'intelligence artificielle ont désespérément besoin de rafraichissement donc de climatisation et d'eau fraiche. Les techniciens spécialisés qui savent les faire fonctionner de manière optimale sont donc particulièrement prisés.

Les entreprises technologiques comme Amazon, Meta ou Oracle sont par exemple confrontées à une pénurie sévère de travailleurs qualifiés dans ce secteur. Les chiffres de rémunération témoignent de l'attractivité du secteur. Selon ZipRecruiter, le salaire moyen d'un technicien HVAC aux États-Unis atteignait en février 2026 65 635 dollars par an. Les techniciens plus expérimentés gagnent 87 500 dollars. Les employés sur les projets de data centers sont encore plus prisés : tous profils confondus, ils touchent en moyenne 81 800 dollars annuels, soit 32% de plus que dans le bâtiment selon Skillit.

Dans certains cas, la rémunération devient même encore plus spectaculaire. Mike Rowe, présentateur télé connu pour l'émission Dirty Jobs, a rencontré trois électriciens de moins de 30 ans gagnant entre 240 000 et 280 000 dollars par an dans un centre de données au Texas. Ils n'ont pas de dette universitaire et sont régulièrement courtisés par d'autres entreprises. En France, on n'en est pas encore là mais on a déjà déniché de nombreuses offres, des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire en passant par des data-centers...