Une prime de 277 euros arrive dans les boîtes aux lettres depuis début avril : vous pouvez encore en faire la demande

Une prime de 150 euros en moyenne arrive automatiquement en avril pour près de 4 millions de foyers français. Le montant peut même atteindre au maximum 277 euros.

Jusqu'à 277 euros en moyenne et 150 euros en moyenne : une prime est versée automatiquement depuis le début du mois d'avril 2026 à 3,8 millions de foyers français. Cette aide est particulièrement attendue avec la hausse prévue des prix de l'énergie suite aux tensions au Moyen-Orient.

Ce dispositif permet justement aux ménages de régler leurs factures d'électricité ou de gaz, ou encore de payer les charges d'énergie incluses dans leur loyer de logement social. Cette prime est distribuée sous forme de chèque, comme donné par le nom officiel : le chèque énergie. Il arrivera directement dans les boîtes aux lettres des bénéficiaires. Ce pourrait donc être une bonne surprise pour ceux qui l'avaient oublié !

Le gouvernement a bien confirmé le maintien de ce dispositif. Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a ainsi rassuré les bénéficiaires en déclarant que "les dispositifs existants d'aides aux ménages modestes seront pérennisés".

Le chèque énergie en fait partie. Nominatif, il est envoyé une fois par an par courrier ou sous forme dématérialisée. Un seul chèque est attribué par logement, avec une date de validité inscrite directement sur le document. L'attribution s'appuie sur le numéro de Point de Livraison (PDL) d'électricité du logement et sur les revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

Les conditions d'éligibilité ont d'ailleurs été précisées par Maud Bregeon : "Il s'adresse aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 11 000 € en 2024". La porte-parole du gouvernement a également confirmé les montants et le calendrier : "3,8 millions de foyers vont recevoir leur chèque énergie automatiquement à partir du 1er avril sur une période de 3 semaines", précisant que "le montant moyen de ce chèque s'élève à 150 euros en moyenne, et peut atteindre 277 euros selon les revenus et la composition du foyer".

Pour les foyers éligibles qui ne recevraient pas automatiquement leur chèque, une possibilité de réclamation existe : "Les foyers qui remplissent les conditions d'éligibilité et qui ne l'auraient pas reçu peuvent le demander du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 sur le site du chèque énergie", confirme le gouvernement. Comme nous l'avons constaté sur le site officiel du chèque énergie, chequeenergie.gouv.fr, le simulateur 2026 pour vérifier votre éligibilité n'était toutefois pas encore en ligne ce dimanche 29 mars au soir.