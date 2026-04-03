Du jamais-vu depuis 15 ans : ce gros "retard" de la CAF va décaler les versements de toutes les aides en avril

Les aides de la CAF arriveront avec plusieurs jours de retard en avril.

C'est un retard involontaire mais qui va avoir des conséquences sur le budget de millions de ménages en avril. Toutes les aides habituellement versées par la CAF arriveront avec du retard au mois d'avril, par rapport aux délais habituels ! Et le délai pourrait bien être de plusieurs jours avant que les ménages concernés ne voient enfin les aides arriver sur leur compte en banque...

Ce "retard" s'explique par les particularités du calendrier 2026 et par les règles habituelles de la CAF. Celle-ci est plutôt simple et la CAF l'applique depuis des années. Cette mécanique bien huilée concerne l'ensemble des prestations versées par l'organisme, qu'il s'agisse des allocations familiales, des aides personnalisées au logement (APL), du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité ou encore de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Comme l'indique l'organisme sur son site officiel : "Le paiement est effectué le 5 de chaque mois, sauf si celui-ci se présente un samedi ou un dimanche." Dans ce cas, deux options s'appliquent selon le jour concerné. "Si le 5 tombe un samedi, le versement est avancé au vendredi précédent. Si le 5 tombe un dimanche, il est décalé au lundi suivant", précise la CAF sur son site dans un article détaillant son calendrier 2026 des versements.

Justement en avril, le 5 tombe un dimanche, ce qui conduit normalement à reporter le versement au lundi. Problème, cette année, le lundi 6 avril correspond au lundi de Pâques, jour férié partout en France. La CAF sera fermée mais surtout les opérations bancaires sont bloquées, d'autant plus avec la fermeture pour 4 jours du système européen TARGET qui gère les virements et transactions entre les banques.

Les opérations bancaires étant impossibles durant les jours fériés, le versement ne peut avoir lieu à cette date. La CAF doit donc décaler encore d'une journée supplémentaire le paiement des prestations.

"Le versement de vos prestations Caf aura exceptionnellement lieu le mardi 7 avril, en raison des jours fériés de Pâques", annonce officiellement l'organisme sur son site internet. Cette situation crée un décalage inhabituel de deux jours par rapport à la date normale du 5, auxquels peuvent s'ajouter les délais bancaires habituels de traitement. La CAF le précise d'ailleurs aussi : "une fois le paiement effectué, il peut apparaître dans un délai de trois jours ouvrés" selon les établissements bancaires.

Les allocataires pourraient donc attendre jusqu'au vendredi 10 avril avant de voir les sommes créditées sur leur compte, selon leur établissement bancaire. La dernière fois qu'un tel enchaînement s'est produit, entraînant un report du versement de la CAF au 7 avril, remonte à 2011, soit il y a quinze ans ! Bonne nouvelle toutefois pour les allocataires de la CAF, cette situation ne se représentera pas avant... 2037 !