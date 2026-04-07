CAF : pourquoi les virements d'avril n'arrivent toujours pas

Le versement des aides de la CAF n'a pas été effectué et les bénéficiaires devront parfois encore patienter plusieurs jours.

Si vous scrutez votre compte en banque après le week-end de Pâques et que vous vous étonnez de ne pas voir les virements habituels de la CAF, ce n'est pas un bug et il va sans doute falloir encore patienter. Inutile d'appeler votre banque ou de vous rendre dans votre Caisse d'allocations familiales, la situation est "normale". Une date de versement est même déjà connue.

Pour rappel, les virements de la Caisse d'allocations familiales suivent habituellement un calendrier précis et régulier qui permet aux bénéficiaires d'organiser leur budget mensuel. Cette mécanique bien huilée concerne l'ensemble des prestations versées par l'organisme, qu'il s'agisse des allocations familiales, des aides personnalisées au logement (APL), du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité ou encore de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

"Le paiement est effectué le 5 de chaque mois, sauf si celui-ci se présente un samedi ou un dimanche", rappelle l'organisme sur son site officiel. Le calendrier d'avril 2026 présente une configuration particulière avec le 5 tombant un dimanche, ce qui entraîne mécaniquement un report au lundi suivant. "Si le 5 tombe un samedi, le versement est avancé au vendredi précédent. Si le 5 tombe un dimanche, il est décalé au lundi suivant", détaille la CAF dans sa communication sur les dates de versement dans son calendrier 2026.

Le lundi 6 avril étant férié en raison du lundi de Pâques, les opérations bancaires se trouvent paralysées sur l'ensemble du territoire français. Le système européen TARGET, qui gère les virements et transactions entre établissements bancaires, a rouvert ce mardi 7 avril, entraînant la reprise des virements et prélèvements.

"Le versement de vos prestations Caf aura exceptionnellement lieu le mardi 7 avril, en raison des jours fériés de Pâques", avait annoncé officiellement l'organisme sur son site internet. Cette communication, bien que claire sur la date d'émission du virement, ne suffit pas à rassurer les allocataires qui constatent que leur compte reste vide malgré cette échéance.

L'explication de ce décalage supplémentaire réside dans les mécanismes bancaires qui s'ajoutent au report initial. "Une fois le paiement effectué, il peut apparaître dans un délai de trois jours ouvrés", précise à ce sujet la CAF, soulignant une réalité technique souvent méconnue des allocataires.

Le versement du 7 avril correspond en réalité uniquement à l'ordre de virement émis par la CAF vers les établissements bancaires, et non à l'apparition immédiate des sommes sur les comptes des bénéficiaires. Les allocataires devront donc potentiellement patienter jusqu'au vendredi 10 avril selon leur banque, avant de voir leur solde effectivement crédité des sommes attendues correspondant aux aides mensuelles de la CAF.