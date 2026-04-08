Son prix a augmenté plus rapidement que celui du pétrole. Il coûte déjà presque deux fois plus cher qu'avant la guerre

Certaines matières premières sont moins connues que le pétrole mais leur prix a flambé en quelques jours.

Il n y a pas que le prix du pétrole qui flambe ! Si en période de crise, les investisseurs ont l'habitude de suivre les cours de l'or et du pétrole, certaines matières premières moins connues du grand public ont aussi vu leurs prix exploser en quelques jours. Ils sont pourtant tout autant stratégiques pour des pays comme la France.

Depuis les premières frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, deux matières premières moins médiatisées ont connu des hausses vertigineuses. Le baril de pétrole a certes augmenté d'environ 50%, mais chaque information sur une possible désescalade fait redescendre le prix de l'or noir en quelques heures. L'annonce d'un cessez-le-feu le 8 avril devrait avoir un impact rapide. Ce pourrait ne pas être le cas de certains métaux.

Le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique pour l'énergie et les produits chimiques, voit transiter 41% des exportations mondiales de soufre. Les perturbations liées au conflit ont transformé des situations de surproduction en pénurie critique. Les prix du soufre en Afrique dépassent désormais de 30% les niveaux d'avant-guerre. En Chine, principal importateur mondial, le prix de la tonne de soufre avait déjà été multiplié par 10 en moins de trois ans. Or, le Moyen-Orient représentant 56% des approvisionnements chinois en soufre, les blocages logistiques ont créé une tension sans précédent sur ce marché de niche particulièrement stratégique et important.

Le soufre reste pourtant indispensable à l'agriculture mondiale via la production d'engrais phosphatés. Sans lui, la sécurité alimentaire serait compromise. L'industrie chimique l'utilise aussi massivement pour fabriquer détergents, plastiques et colorants. Les raffineries en ont également besoin pour purifier les carburants.

Le tungstène présente une situation encore plus spectaculaire. Ce métal au point de fusion le plus élevé (3 422°C) est irremplaçable dans l'armement moderne. Les obus perforants l'utilisent pour transpercer les blindages des chars, tandis que les systèmes de défense antimissiles en dépendent massivement. "Au cours de mes 12 années de travail sur les marchés de matières premières avec beaucoup de métaux étranges et merveilleux, je n'ai jamais vu un marché aussi tendu que celui du tungstène actuellement", affirme George Heppel de BMO Capital Markets, cité par Bloomberg fin mars.

Le prix du tungstène a effectivement explosé de plus de 500% en un an, atteignant 2 250 dollars la tonne métrique. La Chine contrôle 80% de la production mondiale et ses restrictions à l'exportation imposées en février 2025 avaient déjà provoqué une chute de 40% des ventes chinoises à l'étranger, entraînant de premières tensions sur ce marché que le conflit en Iran n'a pas arrangé, loin de là...