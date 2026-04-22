Il a un puits de pétrole dans son champ et en sort 16 barils par jour : ce Français a trouvé le bon filon pour sa retraite

Au bout d'un champ alsacien, un retraité a exploité son propre puits de pétrole pendant 30 ans.

Exploiter du pétrole en France dans son propre champ... Ce n'est pas un poisson d'avril et l'aventure résonne différemment à l'heure de la flambée des prix du carburant. Cette histoire, racontée par nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace, se passe, vous l'aurez compris, en Alsace.

A l'entrée du village d'Oberlauterbach, au milieu des champs de maïs et de colza, se dresse effectivement une petite pompe à balancier qui rappelle davantage les paysages du Texas que ceux de la vallée du Rhin toute proche. Cette installation n'était pas un vestige industriel abandonné mais le cœur d'une petite exploitation pétrolière gérée par un seul homme, Philippe Labat, ingénieur retraité qui a transformé ce puits délaissé en source de revenus pendant près de trois décennies.

L'histoire commence en 1999 quand cet ancien cadre d'Elf Aquitaine décide de se lancer dans cette aventure peu commune. Fort de son expérience, il avait identifié une opportunité basée sur une observation simple. "On gagne beaucoup plus d'argent quand on produit un baril en France que quand on le produit au Nigeria ou au Yémen", explique l'ingénieur aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Cette réflexion l'amène à s'intéresser à l'Alsace où les gisements se trouvent à seulement 600 mètres de profondeur, contre 1 500 à 2 500 mètres dans le bassin parisien.

Le village d'Oberlauterbach (Bas-Rhin) où était situé le gisement. © Mairie d'Oberlauterbach

Plutôt que d'investir dans un forage coûteux, Philippe Labat reprend un ancien puits creusé par Elf en 1983 et abandonné trois ans plus tard. Le pétrolier avait jugé le site épuisé après avoir vu la production chuter de 50 à 2 barils par jour. L'ingénieur développe une hypothèse différente : le fond du puits serait obstrué par des dépôts de paraffine, empêchant le pétrole de remonter.

Il crée une société dont il détient 50% des parts et investit seulement 106 000 euros pour acquérir le puits situé au milieu des champs et l'équiper d'une pompe d'occasion obtenue gratuitement. Cette approche minimaliste fait de lui le seul exploitant indépendant de France à posséder un unique puits de pétrole. Les premières années, la production plafonne à 5 barils quotidiens malgré une tentative de chauffage électrique inefficace. La persévérance porte ses fruits en 2002 quand il installe un réchauffeur dans le puits. "Le puits est passé de 46 à 85 degrés et le débit est monté à près de 16 barils par jour. Donc il a triplé", raconte l'ingénieur.

L'organisation reste légère : un salarié travaillant dix heures par mois et un camion-citerne toutes les trois semaines pour acheminer le pétrole vers la raffinerie voisine de Karlsruhe. Philippe Labat ne se déplace qu'une à deux fois par an en Alsace. L'exploitation profite aussi à Oberlauterbach avec des dons annuels de 2 000 à 4 000 euros que la mairie a utilisé pour fournir le matériel scolaire aux enfants de l'école communale.

L'aventure prend fin en octobre 2023 quand un tube reste coincé au fond du puits. "On n'arrive pas à le sortir", explique Philippe Labat. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'exploitation cesse en février 2024. Sur 25 années, le puits a produit 84 000 barils générant 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Pour un investissement de départ de 106 000 euros, c'est une belle opération", résume l'ingénieur de 72 ans qui estime qu'il restait 37 000 barils dans le gisement abandonné cette fois pour de bon.