Plus tôt ou plus tard ? Toutes ces pensions de retraite seront versées en décalé en mai, voici les nouvelles dates à noter 

Le calendrier habituel des versements de pensions est bouleversé en mai à cause des jours fériés.

Mauvaise nouvelle pour de nombreux retraités au mois de mai ! Les dates de versement des pensions de retraite vont changer. Si certains recevront leur dû plus tôt, d'autres devront en revanche patienter quelques jours de plus. Pour les retraités Agirc-Arrco, l'attente entre le versement d'avril et celui de mai s'étendra exceptionnellement sur 33 jours au lieu des 30 ou 31 habituels, une période particulièrement longue qui nécessitera une anticipation budgétaire rigoureuse.

Ce n'est pas habituel mais le mois de mai apporte son lot de particularités avec ses nombreux jours fériés qui viennent perturber le calendrier habituel des virements bancaires. Cette année, les caisses de retraite doivent jongler avec le 1er mai, fête du Travail, et le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945, qui tombent à des moments stratégiques du calendrier de paiement.

Les 14 millions de pensionnés relevant du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco sont les premiers concernés par ces modifications. Habituellement créditée le premier jour du mois, leur pension subira cette fois un retard inhabituel. Le 1er mai étant férié, et les 2 et 3 mai tombant durant le week-end, les retraités devront patienter jusqu'au lundi 4 mai pour percevoir leur dû.

La situation est totalement différente pour les 17 millions de retraités du régime général de la Sécurité sociale. L'Assurance retraite précise sur son site internet : "Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant." Cette règle s'applique donc pleinement en mai, où le 9 tombe un samedi. Or, le vendredi 8 mai étant férié en raison de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le versement sera avancé au jeudi 7 mai. Les retraités de la mutualité sociale agricole bénéficieront du même calendrier plus avantageux.

Les fonctionnaires, qu'ils soient de l'État ou territoriaux et hospitaliers, ne connaîtront pas ces bouleversements. Leurs pensions continueront d'être versées selon le calendrier habituel, respectivement les 28 et 27 mai pour les retraites de l'État et celles relevant de la CNRACL. Cette stabilité leur permet d'échapper aux petits tracas budgétaires que pourraient rencontrer leurs homologues retraités du secteur privé en ce mois de mai 2026...