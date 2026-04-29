Connaissez-vous Bernard et Chantal, le "couple" de retraités qui se moque des jeunes... et des boomers ?

Bernard et Chantal, stars des réseaux sociaux, incarnent avec ironie les difficultés financières et les tensions entre boomers et jeunes générations.

Maison en résidence secondaire sur la côte atlantique à Arcachon, parties de bridge entre amis, appartement cossu parisien... La vie idyllique en apparence de Bernard et Chantal, un couple de retraités français, est suivie par des milliers d'internautes sur le réseau social X, ex-Twitter.

Ce couple de jeunes retraités partage quotidiennement leurs aventures. Leurs photos impeccables montrent une vie de rêve, entre parties de bridge et weekends au bassin. Pourtant, quelque chose cloche dans ce tableau idyllique. Les visages trop lisses, les décors trop parfaits trahissent le projet : Bernard et Chantal sont entièrement générés par intelligence artificielle.

Depuis avril dernier, le compte @frenchboomers accumule surtout les publications provocantes. Le couple fictif raconte comment leur fille Stéphanie les a appelés en panique car la crèche était fermée. "Bernard et moi avons bridge tous les mercredis depuis 1987, hors de question d'annuler. Une nounou de dépannage c'est 18€/heure, ce n'est pas la mer à boire. Cette génération manque d'organisation...", écrivent-ils avec une condescendance assumée. Dans un autre message, ils évoquent l'achat de leur "petite maison sur le bassin d'Arcachon" en 1982 "pour environ 125.000 euros", précisant que "Bernard avait fait des heures sup à La Poste tout l'été pour compléter l'apport".

Sauf que le phénomène a pris une ampleur inattendue sur les réseaux sociaux ! Les publications génèrent des centaines de milliers de vues et des milliers de partages. Les internautes oscillent entre rire jaune et colère face à ces caricatures qui touchent manifestement une corde sensible. Le compte s'inspire ouvertement de John et Margaret, un couple britannique fictif du compte @ukboomers, un compte créé un mois avant la version française. Une preuve surtout que ce sentiment de fracture générationnelle dépasse les frontières françaises.

"Bernard et Chantal ne sont pas une caricature gratuite des baby-boomers, mais le reflet de ce que notre génération perçoit d'eux. La fausse modestie ('notre petit appartement de 90m² dans le 7e'), les conseils financiers absurdes ('arrêtez Netflix, vous achèterez'), l'aveuglement sincère sur la chance qu'ils ont eue", explique au Figaro le créateur anonyme du compte.

Pour lui, cette parodie révèle en réalité un malaise profond. "Les Français vivent quotidiennement la même dissonance : on leur explique qu'ils doivent travailler plus, plus longtemps, pour des retraites plus faibles, dans un pays où se loger est devenu un luxe, pendant qu'une génération qui a bénéficié des Trente Glorieuses, des prix d'avant-bulle, d'un État-providence à plein régime et de retraites par répartition à quatre cotisants pour un retraité, leur explique avec bienveillance qu'ils manquent de courage et qu'il faut renoncer à Uber Eats", poursuit-il. En quelques jours, le compte relatant la vie supposée de Bernard et Chantal a atteint plus de 39.000 abonnés.