La vie rêvée de Bernard et Chantal, le "faux-couple" de retraités star des réseaux sociaux

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La maison de Bernard et Chantal, retrait&eacute;s &agrave; Arcachon
Bernard et Chantal, faux couple de retraités "boomers", ont notamment présenté leur "petite maison" à Arcachon, achetée en 1982 grâce aux "heures sup" faites par Bernard. Cette publication humoristique a été vue plus de 2 millions de fois sur le compte frenchboomers du réseau social X (ex-Twitter) à la date du 29 avril 2026 !
© Twitter @frenchboomers
La Rédaction