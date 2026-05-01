Tous ces Français vont avoir une augmentation de salaire cet été mais ça cache une très mauvaise nouvelle

Une augmentation de salaire aura lieu dès juin pour plus de 2 millions de Français. Mais elle révèle surtout une situation inquiétante...

Les millions de salariés français concernés vont pouvoir se réjouir. Ils seraient 2,3 millions selon les derniers chiffres à être directement touchés par une future augmentation de salaire. Elle sera d'au moins 2% et elle est prévue très bientôt : dès le 1er juin prochain.

Le ministre de l'Économie a confirmé cette prochaine augmentation. Roland Lescure a même précisé sur RTL qu'il s'agit d'une hausse de 30 à 35 euros brut mensuels qui s'ajoute à celle de 1,18% déjà appliquée en janvier. En cinq mois seulement, ces travailleurs auront donc bénéficié d'une revalorisation cumulée dépassant les 3%.

Cette augmentation n'est pourtant pas le fruit d'une décision politique. Elle résulte en fait d'un mécanisme automatique inscrit dans la loi française qui protège le salaire minimum contre l'inflation. Dès que les prix à la consommation augmentent de plus de 2% par rapport au dernier relevé de référence, le SMIC est automatiquement revalorisé dans les mêmes proportions. C'est précisément ce qui s'est produit en avril avec une inflation atteignant 2,2% sur douze mois selon l'Insee, contre seulement 0,9% en février.

Le ministre s'est voulu rassurant : "C'est le modèle social qui fonctionne. Cela veut dire que les faibles rémunérations sont protégées contre la hausse de l'inflation". Une protection certes nécessaire mais qui masque une réalité moins reluisante. Car si cette revalorisation s'enclenche, c'est précisément parce que tous les prix augmentent dans le pays ! L'alimentation, l'énergie, les services... aucun secteur n'échappe à cette tendance qui grignote le pouvoir d'achat.

La situation géopolitique internationale a considérablement accéléré cette dynamique. "C'est le premier signe de l'impact de la crise géopolitique", a confirmé Fabrice Lenglart, directeur général de l'Insee, évoquant notamment la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences. Les cours du pétrole se sont envolés, entraînant une hausse des prix de l'énergie qui se répercute sur l'ensemble de l'économie.

Le phénomène touche toute l'Europe avec une inflation de 3% dans la zone euro. Mais au-delà des 2,3 millions de travailleurs au SMIC concernés et qui bénéficient de cette protection automatique, des millions d'autres salariés aux revenus modestes à peine plus élevés ne verront pas leur fiche de paie augmenter mécaniquement. Ils subiront ainsi de plein fouet cette hausse généralisée des prix, créant un décalage croissant entre leurs revenus et le coût réel de la vie quotidienne cette année.