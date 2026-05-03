Prime carburant : tous ces Français y ont droit, comment faire la demande et quand la toucherez-vous ?

Voici les modalités de cette "indemnité carburant" qui sera versée à partir du mois de juin.

Face à la hausse des prix du carburant, de nombreux Français peinent à boucler leur budget, particulièrement ceux qui doivent parcourir de longues distances pour se rendre au travail. Cette problématique touche particulièrement les habitants des zones rurales et périurbaines, où les alternatives à la voiture individuelle restent limitées.

Dans ce contexte économique tendu, Bercy a confirmé officiellement le 3 mai 2026 l'arrivée d'un nouveau dispositif d'aide ciblé. Ce ne sera pas le "chèque carburant" mis en place en 2021 mais une "aide travailleurs grands rouleurs". Elle concerne donc spécifiquement ceux qui parcourent de longues distances pour se rendre au travail ou dans le cadre de leur activité professionnelle.

Alors comment savoir si vous êtes éligible à cette nouvelle aide, aussi appelée "indemnité carburant" ces dernières semaines ? Deux critères sont à prendre en compte. D'abord, vos revenus doivent respecter un plafond fiscal précis. Ensuite, la distance parcourue avec votre véhicule personnel doit atteindre un minimum défini. Ces deux conditions sont cumulatives, il faut donc remplir ces deux conditions pour pouvoir prétendre à cette aide.

Quel est le montant de cette "indemnité carburant" dite "aide travailleurs grands rouleurs" ?

Le montant de l'"aide travailleurs grands rouleurs" s'élève à 50 euros, ce qui correspond selon le gouvernement à "20 centimes d'euros par litre en moyenne sur trois mois". Cette sorte de prime sera versée en une seule fois, directement sur le compte bancaire du bénéficiaire. Le versement interviendra "dans un délai d'environ 10 jours" après validation de la demande. Cette aide concernerait potentiellement "près de 3 millions de travailleurs modestes" selon les estimations officielles.

Les conditions pour toucher l'indemnité carburant "grands rouleurs"

Les conditions de revenus sont désormais précisément définies par Bercy. L'aide s'adresse aux "personnes qui perçoivent des revenus d'activité et dont le revenu fiscal, par part au titre de l'année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €". Pour mieux comprendre ce plafond, voici les équivalences en salaire net mensuel :

1508€ pour une personne seule

3771€ pour un couple avec un enfant

4525€ pour un couple avec deux enfants

Concernant les distances parcourues, les bénéficiaires doivent "utiliser leur véhicule pour effectuer au moins 15 kilomètres par trajet domicile-travail ou 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle". Cette fois, ces deux critères sont alternatifs : il suffit de remplir l'un ou l'autre pour être éligible sur ce point.

Pour effectuer votre demande, rendez-vous à partir du 27 mai sur votre espace personnel du site impots.gouv.fr. Le formulaire sera disponible "pour une durée de deux mois" précise Bercy, soit jusqu'à fin juillet. Il faudra y "renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise".

Le demandeur devra également "certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en termes de distances parcourues". Aucun justificatif n'est mentionné, mais une simple déclaration sur l'honneur semble suffire. Le versement s'effectuera automatiquement sur "le compte bancaire du bénéficiaire communiqué dans le cadre de l'impôt sur le revenu".