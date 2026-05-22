Prime carburant : l'aide "grands rouleurs" doublée et une autre aide de 600 euros annoncée, comment faire la demande ?

Prime carburant versée par les employeurs, aide grands rouleurs modifiée... Les dispositifs pour aider les Français face à la hausse des prix du carburant se multiplient. Mais qui est vraiment concerné ?

Qui touchera la prime carburant annoncée le 21 mai 2026 ? Les prix des carburants ne baissent pas, loin de là, depuis le début de la guerre en Iran et face à cette situation qui dure, le gouvernement a donc annoncé le 21 mai 2026 de nouveaux dispositifs d'aide visant certains Français. On le savait déjà, une prime carburant, nommée "aide travailleurs grands rouleurs", devait être versée à partir du mois de juin.

Cette aide a été étendue puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'elle serait prolongée jusqu'en août avec un montant doublé pour atteindre 100 euros (au lieu des 50 prévus). Mais ce n'est pas tout ! Si l'aide travailleurs grands rouleurs est réservée à un public déterminé (ménages modestes faisant un certain nombre de kilomètres pour aller travaillers), un autre dispositif a été modifié : la "prime carburant" qui peut être versée par certains employeurs.

La prime carburant existe déjà, elle concerne d'ailleurs environ 1,5 millions de bénéficiaires mais ses conditions ont été assouplies selon le gouvernement. Tout d'abord, il n y aura plus à prouver l'absence de solutions alternatives, c'est à dire la présence de transports en commun. De très nombreux salariés pourraient donc être éligibles mais cette prime carburant, versée par les entreprises, reste soumise au bon vouloir de l'employeur. Rien ne l'oblige à la verser et accepter cette demande.

Prime carburant : quel montant pour les salariés ?

Le montant de la prime carburant versée par les employeurs est fixé par l'entreprise. Sachez toutefois qu'il existe un plafond et que celui-ci a été doublé par le gouvernement, suivant l'annonce du 21 mai 2026. Le plafond annuel passe ainsi de 300 euros à 600 eurs par an, somme totalement exonérées de cotisations sociales pour l'employeur. Cette prime carburant est également non imposable pour le salarié qui la touche.

Aide travailleurs grands rouleurs : qui est concerné ?

En plus de la prime carburant, le gouvernement avait déjà annoncé le 3 mai 2026 un dispositif d'aide ciblée dit "aide travailleurs grands rouleurs" ou, comme appelé ces dernières semaines, "indemnité carburant".

Ce nouveau dispositif vise à aider les Français concernés face à la hausse des prix du carburant, ciblant ceux qui doivent parcourir de longues distances pour se rendre au travail. Cette problématique touche particulièrement les habitants des zones rurales et périurbaines, où les alternatives à la voiture individuelle restent limitées.

Alors comment savoir si vous êtes éligible à cette nouvelle aide ? Deux critères sont à prendre en compte. D'abord, vos revenus doivent respecter un plafond fiscal précis. Ensuite, la distance parcourue avec votre véhicule personnel doit atteindre un minimum défini. Ces deux conditions sont cumulatives, il faut donc remplir ces deux conditions pour pouvoir prétendre à cette aide.

Aide travailleurs grands rouleurs : qui est concerné ? Les plafonds de revenus

Les conditions de revenus sont désormais précisément définies par Bercy. L'aide s'adresse aux "personnes qui perçoivent des revenus d'activité et dont le revenu fiscal, par part au titre de l'année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €". Pour mieux comprendre ce plafond, voici les équivalences en salaire net mensuel :

1508€ pour une personne seule

3771€ pour un couple avec un enfant

4525€ pour un couple avec deux enfants

Concernant les distances parcourues, les bénéficiaires doivent "utiliser leur véhicule pour effectuer au moins 15 kilomètres par trajet domicile-travail ou 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle". Cette fois, ces deux critères sont alternatifs : il suffit de remplir l'un ou l'autre pour être éligible sur ce point.

Quel est le montant de cette "indemnité carburant" dite "aide travailleurs grands rouleurs" ?

Le montant de l'"aide travailleurs grands rouleurs" devait s'élever à 50 euros, ce qui correspond selon le gouvernement à "20 centimes d'euros par litre en moyenne sur trois mois". Le 21 mai 2026, le gouvernement a précisé que l'aide serait prolongée jusqu'en août et son montant doublé, pour atteindre 100 euros.

Cette sorte de prime sera versée en une seule fois, directement sur le compte bancaire du bénéficiaire. Le versement interviendra "dans un délai d'environ 10 jours" après validation de la demande. Cette aide concernerait potentiellement "près de 3 millions de travailleurs modestes" selon les estimations officielles.

Pour effectuer votre demande, rendez-vous à partir du 27 mai sur votre espace personnel du site impots.gouv.fr. Le formulaire sera disponible "pour une durée de deux mois" précise Bercy, soit jusqu'à fin juillet. Il faudra y "renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise".

Le demandeur devra également "certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en termes de distances parcourues". Aucun justificatif n'est mentionné, mais une simple déclaration sur l'honneur semble suffire. Le versement s'effectuera automatiquement sur "le compte bancaire du bénéficiaire communiqué dans le cadre de l'impôt sur le revenu".