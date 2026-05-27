Je suis installateur de climatisation et voici combien je gagne

Combien gagne un installateur de climatisation , un métier en vogue et très recherché ?

Avec les étés de plus en plus chauds et précoces, ils sont particulièrement prisés, tant par les entreprises qui cherchent à offrir des conditions de travail agréables à leurs salariés que par les services de santé (Ehpad en tête) ou par les particuliers en quête de fraîcheur à leur domicile.

Les climaticiens, installateurs de clim et autres spécialistes des systèmes de chaleur et climatisation ont le vent en poupe. D'autant plus que leur rôle va bien au-delà de la simple pose d'appareils frigorifiques. Un professionnel formé peut travailler toute l'année, de la pompe à chaleur au système de chauffage en passant évidemment par la clim'.

"La filière génie climatique représente quelque 30 000 emplois en France", précisait ainsi Eric Baudry, administrateur de l'association française pour la pompe à chaleur (AFPAC) au Parisien en 2025. "Il y a toute une partie recherche et développement, fabrication, installation, entretien, rénovation aussi bien pour les logements anciens que neufs, individuels ou collectifs". L'hiver, leur travail peut se concentrer sur le remplacement des systèmes de chauffage au fioul et au gaz avant de passer au confort thermique l'été, de la climatisation à l'isolation.

Pour accéder à cette profession, plusieurs voies de formation existent. Les candidats peuvent opter pour un CAP installateur en froid et conditionnement d'air ou un CAP monteur en installations thermiques. Les plus ambitieux poursuivent avec un BTS fluides-énergies-domotique option génie climatique et fluidique.

Concernant la rémunération, la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique fixe des minima précis, revus en 2025. Le salaire minimum mensuel garanti de branche est ainsi établi à 1 825 euros bruts depuis juillet 2025. Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties s'échelonnent de 22 448 euros pour le niveau 1 à 37 710 euros bruts pour le niveau 9.

Selon France Travail, "80% des offres proposent un salaire brut mensuel compris entre 1 802 € et 2 300 €". Au-delà du salaire de base, les installateurs bénéficient de diverses primes selon leurs conditions de travail. L'indemnité de panier de "6,85 €" est versée lorsque l'horaire ne permet pas de rentrer déjeuner chez soi. Pour les travaux salissants comme le ramonage ou le nettoyage de filtres, une indemnité journalière de "3,77 €" s'applique, complétée par une indemnité de douche de "2,31 €" si le site n'en dispose pas. La prime d'incommodité de "3,77 €" concerne les interventions dans des conditions difficiles : températures extrêmes, espaces confinés ou ambiances bruyantes. Ces primes reconnaissent la pénibilité du métier.

Dans la pratique, un installateur débutant peut espérer selon l'agence pour l'emploi toucher 2200 euros brut par mois et jusqu'à 3800 euros pour quelqu'un avec une solide expérience ou qui s'est installé à son compte. Les postes d'encadrement avec un statut cadre, mais nécessitant une formation d'ingénieur, sont plus avantageux. Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties pour les cadres s'échelonnent de 36 337 € à 100 626 €.