Un million de Français vont toucher une prime cet été : elle concerne tous ces salariés

Chaque été, environ un million de salariés français bénéficient de cette prime.

L'été approche, les vacances aussi avec ses promesses de repos, de soleil mais aussi de budget à prévoir ! Cela tombe bien, une prime méconnue va faire son apparition sur les bulletins de paie de nombreux Français. Elle est justement destinée à les aider à financer leurs congés d'été, comme son nom l'indique : "prime de vacances".

Bonne nouvelle pour ses bénéficiaires : elle n'est pas facultative ! Pour les salariés concernés, l'employeur est contraint de la verser et de suivre certaines conditions, notamment en ce qui concerne les dates de versement.

Qui est justement concerné ? Ils sont au moins environ un million de salariés à toucher chaque année cette prime. Il s'agit de la prime de vacances intégrée dans la convention collective Syntec, officiellement intitulée "convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987".

Plus largement, elle couvre de nombreux salariés du secteur du numérique, de l'ingénierie et du conseil. Une seule condition suffit pour y avoir droit : travailler dans une entreprise relevant de cette convention collective. Il n'existe aucune condition d'ancienneté ni de classification minimale. Un salarié récemment embauché y a donc droit au même titre qu'un collaborateur présent depuis dix ans. Pour vérifier si l'on est concerné, il suffit de consulter ses bulletins de salaire, qui mentionnent obligatoirement la convention collective applicable.

Attention, la convention ne fixe pas de date précise pour le versement. Dans la pratique, la plupart des entreprises choisissent de la verser pendant les grandes vacances, généralement avec la paie du mois de juillet. Elle apparaît alors directement sur le bulletin de salaire. Mais d'autres modalités restent possibles selon les choix de l'employeur, à condition qu'une partie du versement intervienne entre le 1er mai et le 31 octobre. C'est pour cela que de très nombreux salariés en touchent la totalité durant l'été.

A noter que d'autres salariés peuvent toucher une prime de vacances mais que celle-ci est cette fois au bon vouloir de l'employeur. Quel est son montant ? Sachez que la convention Syntec ne fixe pas de somme forfaitaire. Elle impose uniquement un plancher : la prime doit être au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, conformément à l'article 7.3 de la convention Syntec.

L'employeur peut majorer de 10 % l'indemnité de congés payés de chaque salarié, ou calculer 10 % de la base brute globale puis diviser le résultat par le nombre total de salariés. Dernière précision d'ordre fiscale, la prime s'ajoute au salaire, est est donc soumise aux cotisations sociales. Elle entre également dans le calcul de l'impôt sur le revenu.