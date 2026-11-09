Revalorisation du Smic : quelle hausse prévue ? Ce que ça va changer aussi pour les autres salaires

Une hausse anticipée du Smic est sur la table mais des discussions sur les hausses de salaire doivent avoir lieu. A quel niveau sera la revalorisation du Smic et à quoi peuvent s'attendre les salariés qui touchent un peu plus que le Smic ?

Apporter des réponses aux questions de pouvoir d'achat et de salaires, c'est l'objet de la conférence sociale prévue ce lundi 9 novembre 2026 à Matignon, entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales. Que peut-il en sortir ? Une revalorisation anticipée du Smic, le salaire minimum, est bien sur la table et de premières estimations et chiffres ont circulé ces dernières heures.

Selon BFMTV, la hausse réglementaire prévue au 1er janvier pourrait être anticipée au 1er décembre et le Smic passer la barre symbolique des 1500 euros nets contre 1477 euros actuellement. Soit 23 euros de plus par mois. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farrandou avait déjà jugé sur TF1 le 6 novembre dernier que franchir cette barre des 1500 euros nets serait "un symbole important". De son côté, la CGT demande une augmentation de 10%, ce qui représenterait donc environ 150 euros nets mensuels de plus. La CFDT réclame de son côté 100 euros de plus.

Des négociations par branche pour les salaires au-dessus du Smic ?

Que changerait une hausse du Smic pour l'ensemble des salariés ? Le Premier ministre peut décider d'une hausse du Smic, une sorte de coup de pouce mais n'a pas les mains pour fixer les autres salaires, la plupart concernés par des grilles et accords de branche. Débloquer d'autres aides paraît également complexe dans le contexte de vote du budget 2027 et après une année 2026 marquée par un recul du PIB et une recherche d'économies face au poids croissant de la dette dont les taux d'intérêt ont bondi cette année.

Deux décrets pourraient toutefois entraîner des changements. Les modalités de calcul des exonérations de cotisations patronales seraient changées pour passer du Smic en référence au premier niveau de rémunération prévu dans chaque branche professionnelles. L'objectif ? Inciter les entreprises à revaloriser les premiers niveaux des grilles salariales dans leur branche. En échange de l'ouverture rapide de négociations sur les salaires dans ces branches professionnelles, le gouvernement pourrait également s'engager à revoir le gel des exonérations de cotisations patronales, un projet prévu dans la loi de Finances 2027. A noter que près de 12 % des salariés du privé sont aujourd'hui payés au Smic.