Prix du gaz : pourquoi ils vont exploser au 1er juillet

PRIX GAZ. Après une hausse de 1,1% au mois de mai et de 4,4% en juin, les prix réglementés du gaz d'Engie vont littéralement exploser le mois prochain. Voici ce à quoi vous devez vous attendre.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 09h42] La facture de gaz promet d'être particulièrement salée le mois prochain. Les prix du gaz commercialisés par Engie vont littéralement exploser, de près de 10% au 1er juillet, après une hausse de 4% au mois de juin, a fait savoir la Commission de régulation de l'énergie (CRE). "Les TRV d'Engie augmentent de 9,96% HT au 1er juillet 2021. Cette forte hausse est due principalement (pour 7,8%) à la hausse des prix du gaz sur le marché mondial liée à la reprise économique", a-t-elle expliqué dans un communiqué. Plusieurs facteurs sont avancés par la CRE :

La forte demande de gaz en Asie, en Europe et en Amérique du Sud en raison de la reprise économique mondiale. La demande est donc supérieure à l'offre, ce qui entraîne une hausse des prix sur les marchés.

Les faibles stocks européens

La hausse du prix des quotas d'émission de CO2 en Europe

Des opérations de maintenance en mer du Nord qui réduisent les importations

Autre facteur majeur : la hausse du coût des certificats d'économie d'énergie (CEE). Pour rappel, ce dispositif oblige les fournisseurs à financer des économies d'énergie. Si la CRE relativise en indiquant que les tarifs réglementés du gaz n'ont augmenté que de 1,1% depuis le 1er janvier 2019, il n'empêche que ces évolutions créent une volatilité importante. "Vous savez juste dix jours avant le mois à venir à quelle sauce vous allez être mangés en terme de tarification, et cela vous donne une quasi impossibilité d'avoir une prévisibilité budgétaire sur ce poste de dépense qui est relativement important", regrette Antoine Autier, responsable adjoint du service des Etudes de l'UFC-Que Choisir, auprès de l'AFP.

"Contrairement aux années précédentes, les anticipations des prix par les acteurs de marché ne laissent pas, à ce stade, apparaître des baisses importantes pour les prochains mois : la situation ne se prête donc pas à mettre en place un lissage des prix en juillet 2021", fait valoir le ministère de la Transition écologique à l'AFP.

Les tarifs réglementés du gaz vont disparaître

Vous dépendez toujours des prix du gaz réglementés ? Depuis la loi Energie et Climat adoptée en 2019, les tarifs réglementés disparaissent progressivement. Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats aux tarifs réglementés de vente (TRV), depuis novembre 2019, ce qui signifie que vous allez bientôt changer de contrat. Si vous bénéficiez d'un contrat d'Engie, pas de panique. Il reste valide jusqu'au 30 juin 2023. Attention toutefois, puisque si vous n'avez pas changé de contrat vous-même, vous verrez votre contrat passer automatiquement sur une offre de marché d'Engie, à compter du 1er juillet 2023. Si vous changez de fournisseur, renseignez-vous sur le site du médiateur national de l'énergie, ici, qui propose un comparateur d'offres pour trouver la formule qui correspond à vos besoins de consommation. Dans ce contexte de crise, vous étudiez la possibilité de changer plus sérieusement de fournisseur d'énergie ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :