Prix du gaz : quelle augmentation sur la facture 2021 avec le "bouclier tarifaire" ?

PRIX GAZ. Quel est l'impact sur votre facture de gaz des récentes augmentations annoncées ? Que change le gel des tarifs réglementés au 1er novembre, et ce, jusqu'au printemps 2022 ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'augmentation du prix du gaz.

[Mis à jour le 04 octobre 2021 à 18h13] Comment mesurer concrètement l'augmentation du prix du gaz ces derniers mois ? Alors que le gouvernement a annoncé la mise en place d'un "bouclier tarifaire" au 1er novembre, les données de la Commission de régulation de l'énergie permettent de cerner la forte augmentation des tarifs réglementés du gaz ces derniers mois. Ainsi, pour un foyer se chauffant au gaz, la facture annuelle estimée avait bondi à 1197 euros en fin d'année 2018. En 2019, les prix avaient baissé autour de 1000 euros avant une forte chute lors de la crise du Covid-19. La très forte reprise de l'activité économique et une guerre des cours a conduit à une remontée dès septembre 2020. Pour le consommateur, la facture avait retrouvé son niveau de 2019 dès le printemps 2021 avant de s'envoler depuis le début de l'été. En août, l'estimation atteignait déjà les 1200 euros de facture annuelle, avant de bondir à la rentrée. En octobre, cette estimation frôle les 1500 euros. En un trimestre, la facture moyenne annuelle de gaz a bondi de plus de 30% alors que les tarifs réglementés ont eux bondi de plus de 50% en moins d'un an !

Le "bouclier tarifaire" annoncé par Jean Castex jeudi 30 septembre va-t-il protéger les consommateurs ? En d'autres termes, cette décision acte un gel des tarifs réglementés du gaz au 1er novembre, et ce, jusqu'au printemps 2022. Objectif affiché, se "prémunir contre la hausse des tarifs car, malheureusement, ça va continuer", a indiqué le Premier ministre au micro de TF1 la semaine passée. "Pour le gaz, nous sommes totalement dépendants de l'extérieur, nous produisons 1% du gaz, le reste nous l'importons. On nous prévoit 30% à nouveau d'augmentation : 20% en novembre, 10% en décembre et peut-être encore en 2022", a averti Jean Castex. "Mais les experts nous disent qu'on va avoir, à partir du printemps, une forte baisse. Nous devons donc gérer une vague. 5 millions de concitoyens sont concernés par le tarif réglementaire. Nous allons bloquer ces tarifs et à partir d'avril, la chute sera plus lente car nous répercuterons alors ce gel en lissant la hausse dans le temps".

La hausse du 1er novembre gelée

Concrètement, que signifie cette décision pour vous ? L'augmentation de 12,6% des tarifs réglementés du gaz au 1er octobre a été maintenue. La hausse du 1er novembre, évaluée à +15% par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), elle, en revanche, n'aura pas lieu. Depuis le début de l'année, le tarif réglementé a bondi de plus de 50% depuis janvier. Il y'avait urgence alors que le mercure se prépare à descendre. "Pour l'instant, cela n'a pas trop de conséquences parce que les gens n'utilisent pas trop le gaz, à part pour la cuisson, mais en hiver, les factures risquent d'être douloureuses", indiquait ainsi récemment François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), auprès du quotidien Ouest-France.

Même son de cloche pour les prix de l'électricité. Les tarifs réglementés ont augmenté de 1,6% en février et de 0,48% en août pour les ménages. Sur les marchés de gros, les prix continuent à flamber, laissant présager une très forte hausse en 2022. Sur le marché à terme, l'électricité pour livraison en 2022 en France vient de battre un record à plus de 100 euros le MWh. Selon l'association UFC-Que choisir, les ménages doivent s'attendre à une hausse de 10% en début d'année 2022 !

Dans ce contexte de crise, vous étudiez la possibilité de changer plus sérieusement de fournisseur d'énergie ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Le consommateur fait face à une véritable flambée des prix du gaz ces derniers mois. Pour les ménages utilisant le gaz comme moyen de cuisson, mais aussi pour se chauffer, les hausses successives vont sérieusement entamer le budget de fin d'année. La Commission de Régulation de l'énergie (CRE) a en effet annoncé des hausses en pagaille ces derniers mois, ces augmentations agissant sur les tarifs réglementés du gaz pratiqués par Engie. Ils agissent par ricochet sur les prix du marché. On résume ce qui s'est passé ces derniers mois :

+10% en juillet 2021

+5% en août 2021

+8,7% en septembre 2021

+12,6% en octobre 2021

+15% annoncés au 1er novembre 2021.

Le gouvernement a récemment annoncé le versement d'un chèque énergie supplémentaire de 100 euros pour les 5,8 millions de foyers bénéficiaires du chèque énergie. Le versement est programmé courant décembre. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié :

Vous dépendez toujours des prix du gaz réglementés ? Cette hausse de prix n'est pas la seule raison pour regarder ailleurs ! Depuis la loi Energie et Climat adoptée en 2019, les tarifs réglementés disparaissent progressivement. Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats aux tarifs réglementés de vente (TRV), depuis novembre 2019, ce qui signifie que vous allez bientôt changer de contrat. Si vous bénéficiez d'un contrat d'Engie, pas de panique. Il reste valide jusqu'au 30 juin 2023.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Attention toutefois, puisque si vous n'avez pas changé de contrat vous-même, vous verrez votre contrat passer automatiquement sur une offre de marché d'Engie, à compter du 1er juillet 2023. Si vous changez de fournisseur, renseignez-vous sur le site du médiateur national de l'énergie, ici, qui propose un comparateur d'offres pour trouver la formule qui correspond à vos besoins de consommation.