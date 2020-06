Prix du tabac : ils vont (encore) changer pour certaines marques

PRIX TABAC. Au 1er juillet 2020, certaines marques de cigarettes vont voir leur prix réévalué à la hausse. Retrouvez le détail de ces nouveaux tarifs du tabac dans notre article dédié.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 17h15] Vous étiez persuadé que la dernière hausse des prix du tabac n'interviendrait pas avant novembre 2020 ? Détrompez-vous. Un décret a été publié début juin, prévoyant l'augmentation des tarifs de certaines marques uniquement. Pour rappel, l'objectif du gouvernement est d'atteindre le seuil symbolique des 10 euros le paquet de vingt cigarettes, et ce, afin de faire reculer le tabagisme, responsable de la mort de 75 000 personnes chaque année. Vous souhaitez en savoir plus sur les prix en vigueur ou les tarifs chez nos voisins européens ? Lisez notre article sans plus attendre.

Le décret a été publié au Journal officiel le 3 juin. Certaines marques vont ainsi voir le paquet de vingt cigarettes augmenter de 10 centimes, passant ainsi de 9,50 euros à 9,60 euros. Voici des exemples de marques qui vont voir leur tarif s'accroître :

Camel Shift, en 20 unités : il va passer de 9,60€ à 9,80€ au 1er juillet.

Elixyr blue, en 20 unités : il va passer à 9,30€ contre 9,20€ actuellement.

Fortuna Rouge, en 20 unités : il va augmenter de dix centimes à 9,50€.

News 100 % Tabac, en 20 unités : il va passer à 9,50€ également.

News Classic Red, en 20 unités : son prix atteindra 9,60€.

Vous ne dénichez pas la marque que vous souhaitez ? Retrouvez la nomenclature complète en cliquant ici. Vous vous interrogez sur les prix qui sont encore en vigueur pour le mois de juin. Voici les prix qui sont appliqués depuis le mois de mars dernier :

Prix de vente aux consommateurs des paquets de 20 cigarettes au 1er mars 2020 Ancien prix Nouveau prix de vente Benson & Hedges blue, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Benson & Hedges spécial filter, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Craven A Rouge, en 20 unités 9,3 euros 9,8 euros Craven A Rouge Select, en 20 unités 9,4 euros Retrait Dunhill argent, en 20 unités 9,3 euros 9,8 euros Lucky Strike Bleu, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Lucky Strike Gold, en 20 unités 9 euros 9,5 euros Lucky Strike Ice Bleu Glacé, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Lucky Strike Ice Vert by Pall Mall, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Lucky Strike red, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Peter Stuyvesant argent, en 20 unités 9,1 euros 9,8 euros Vogue L'Essentielle Verte Select, en 20 unités 9,5 euros Retrait Vogue L'Originale Blanche, en 20 unités 9,4 euros 9,9 euros Vogue L'Originale Blanche Select, en 20 unités 9,5 euros Retrait American Spirit Blue, en 20 unités 9,3 euros 10 euros American Spirit Yellow, en 20 unités 9,3 euros 10 euros Benson & Hedges Gold, en 20 unités 9 euros 9,5 euros Camel (sans filtre), en 20 unités 9,1 euros 9,8 euros Mayfair King Size, en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Silk Cut Purple, en 20 unités 9,1 euros 9,6 euros Winston Authentic, en 20 unités 9 euros 9,6 euros Winston Classic (paquet rigide), en 20 unités 8,9 euros 9,4 euros Winston Classic (paquet souple), en 20 unités 9 euros 9,6 euros Chesterfield blue, en 20 unités 8,9 euros 9,5 euros Chesterfield Original Red, en 20 unités 8,9 euros 9,5 euros L&M Blue, en 20 unités 8,9 euros 9,5 euros Marlboro Gold (paquet rigide), en 20 unités 9,3 euros 10 euros Marlboro gold (paquet souple), en 20 unités 9,3 euros 10 euros Marlboro Red (paquet rigide), en 20 unités 9,3 euros 10 euros Marlboro Red (paquet souple), en 20 unités 9,3 euros 10 euros Marlboro Red 100s (paquet rigide), en 20 unités 9,3 euros 10 euros Philip Morris Bleue, en 20 unités 9,1 euros 9,8 euros Lucky Strike Original Brésil 100% (20 unités) 9,2 euros Retrait Lucky Strike Original rouge 100% Tabac Select (20 unités) 9,2 euros Retrait Lucky Strike Original rouge mélange américain(20 unités) 9,1 euros 9,6 euros Lucky Strike Original tabac brésil (20 unités) 9,1 euros 9,6 euros Winfield bleu (30 unités) 13,65 euros 14,4 euros Winfield Bleu Basic (30 unités) 13,65 euros 14,4 euros Winfield rouge (20 unités) 9,1 euros 9,6 euros Winfield rouge (25 unités) 11,4 euros 12 euros Winfield rouge (30 unités) 13,65 euros 14,4 euros Winfield Rouge Basic (20 unités) 9,1 euros 9,6 euros Winfield Rouge Regular (20 unités) 9,2 euros Retrait

Vous souhaitez retrouver l'intégralité de la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés au 1er mars 2020 ? Rendez-vous sur le site des douanes, ici.

Il avait, lui aussi - pour certaines marques exclusivement - subi une première hausse de ses tarifs en janvier 2020. Si vous consommez du tabac à rouler, vous avez, vous aussi, constaté une nouvelle augmentation au 1er mars. Elle est d'un euro pour de très nombreuses marques.

Prix de vente des blagues de tabac à rouler de 30g au 1er mars 2020 Ancien prix Nouveau prix Ajja blond 12,9 euros 13,9 euros Lucky Strike L'Authentique Blanc 12,2 euros 13,2 euros Lucky Strike L'Authentique Blond 12,2 euros 13,2 euros Lucky Strike Original 12,2 euros 13,2 euros Lucky Strike Red 12,2 euros 13,2 euros Pall Mall 11,9 euros 12,9 euros American Spirit Original 12,4 euros 13,4 euros Camel 12,3 euros 13,3 euros Camel Essential 11,9 euros 12,9 euros Camel Jaune 12,4 euros 13,4 euros Fleur du Pays 12,4 euros 13,4 euros Old Holborn Original 12,4 euros 13,4 euros Winston Authentic 12,3 euros 13,3 euros Winston Classic 11,9 euros 12,9 euros Chesterfield Red Spécial à rouler 13 euros 14 euros Marlboro Red Cigarette Tobacco à rouler 13 euros 14 euros Philip Morris Cigarette Tobacco à rouler 13 euros 14 euros Drum Blanc 13,1 euros 14 euros Drum Bleu 13,1 euros 14 euros JPS à rouler 12 euros 13 euros News à rouler 11,9 euros 12,9 euros 1637 blond 12,4 euros 13,3 euros

C'est en novembre 2020 qu'interviendra la dernière hausse du prix du tabac. On vous résume donc les hausses qui interviennent cette année. Quid des cigares, cigarillos et du tabac à rouler dont la fiscalité est régulièrement pointée du doigt ? Devant le Congrès national des buralistes jeudi 10 octobre, Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y aura pas d'autres hausses que celles déjà prévues, visant à atteindre le prix de 10 euros symbolique. "Il n'y a aucune autre fiscalité, qui n'était pas prévue, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale", a ainsi tenu à rassurer le ministre "Ce ne serait pas correct, vis-à-vis de vous, que de changer la fiscalité [et en particulier celle] (...) du tabac à rouler".

Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2020, le paquet neutre est arrivé en Belgique. Aucune hausse de tarif n'a été appliquée en ce début d'année contrairement à la France. Les prix du tabac y sont environ deux euros moins cher qu'en France, estimait récemment la RTBF.

Chez nos voisins espagnols également, les prix du tabac sont moins élevés qu'en France. Il est possible de consulter les derniers prix en vigueur sur le site du gouvernement, ici. A titre indicatif, sachez par exemple qu'au 18 janvier, le prix du paquet de Marlboro Gold (rigide à vingt unités), à 9,30 euros en France est à 5,15 euros en Espagne. Attention toutefois, l'eldorado ne devrait pas durer ! Le gouvernement espagnol a récemment fait part de son intention de faire reculer le tabagisme. Il est question de relever la fiscalité portant sur le tabac, ce qui inévitablement se traduire par une hausse des prix du paquet.

En Allemagne, les prix du tabac sont légèrement plus élevés qu'en Espagne. Le prix du paquet de cigarettes avoisine généralement les six euros.

C'est une nouvelle qui risque de déplaire aux travailleurs français se déplaçant régulièrement au Luxembourg pour acheter des cigarettes : les tarifs ont augmenter au Grand-duché. Le conseil de gouvernement a en effet validé une hausse qui devait entrer en application depuis le 1er février 2020. Le prix d'accise est porté à 12,25 euros pour 1 000 euros, contre 12 euros à l'heure actuelle. A titre indicatif, le prix du paquet de 20 cigarettes était 80% moins cher au Luxembourg qu'en France en 2018.

Le prix du tabac en Suisse reste moins élevé qu'en France. A titre indicatif, le paquet de Marlboro atteint 8,50 francs suisses, soit 7,70 euros, contre plus de 9 euros en France aujourd'hui, notait France 3 Bourgogne Franche-Comté en novembre dernier.

L'Italie est souvent considérée comme l'Eldorado pour les fumeurs. Et pour cause, les paquets de cigarettes y sont "30 à 50% moins chers", rapportait France 3. A titre indicatif, un paquet de vingt cigarettes Lucky Strike Red coûtait 4,80 euros au 1er février 2019, selon un document des douanes italiennes. En France, il coûte plus de 8 euros.