Prime de Noël : le versement retardé à janvier 2023 ?

PRIME DE NOEL 2022. Le versement de la prime de Noël effectué par la CAF est prévu pour ce jeudi 15 décembre. Pourtant, certains bénéficiaires vont devoir patienter encore plusieurs semaines.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 09h15] C'est parti pour les versements de la prime de Noël effectués par la Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Mutuelle sociale agricole (MSA). Les personnes percevant l'AER ou le RSA sont par exemple concernées. La prime de Noël est versée une seule fois par foyer. Attention toutefois, cette année, une mauvaise nouvelle pourrait arriver pour certains d'entre vous. En effet, si vous faites partie des nouveaux bénéficiaires des aides éligibles comme le RSA, l'AER ou l'ASS au titre du mois de décembre, vous ne recevrez la prime de Noël qu'à partir du mois de janvier 2023. C'est la principale nouveauté de cette édition.

Pour rappel, la prime de Noël est une aide exceptionnelle forfaitaire versée aux personnes qui touchent certains minima sociaux. Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), la prime forfaitaire pour reprise d'activité, l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou encore l'allocation équivalent retraite (AER) sont concernées. En 2022, le versement a débuté le mercredi 14 décembre pour les bénéficiaires qui dépendent de Pôle Emploi. Pour la recevoir, vous devez être en cours d'indemnisation au titre du mois de novembre ou de décembre 2022. La somme apparaîtra sur votre compte bancaire dans un délai moyen de 3 à 5 jours ouvrés. Le versement est automatique, aucune démarche de votre part n'est attendue.

Enfin, sachez que le montant de la prime de Noël varie en fonction de la composition de votre foyer. Le montant s'élève à 152,45 euros pour une personne seule en France métropolitaine et dans les DOM, et 76,22 euros à Mayotte. Pour un couple avec un enfant, c'est 274,41 euros. Pour un couple avec trois enfants, elle grimpe à 381,12 euros. Au total, plus de 3,2 millions de foyers sont concernés par le versement de la prime de Noël. Une aide non négligeable qui pourrait vous permettre de finaliser l'achat des derniers cadeaux plus sereinement avant les fêtes de fin d'année.