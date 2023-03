Le panier anti-inflation : on en est où ?



Le gouvernement souhaite mettre en place un panier anti inflation pour tenter de contrer la forte inflation dans le secteur alimentaire, +13,3% en janvier 2023 d'après l'Insee. Autrement dit, l'effet" mars rouge".



Pour rappel, chaque année, les supermarchés négocient avec les fournisseurs de l'agro-alimentaire les prix et conditions de vente de leurs produits de marques nationales. Un accord doit être trouvé le 1er mars 2023.



Cette année, la lutte fait rage entre les industriels réclamant des hausses importantes, et les supermarchés qui assurent ne pas pouvoir assumer ces fortes augmentations.